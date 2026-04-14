La Perversa presenta “Scorpion” su nuevo álbum,

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La artista dominicana La Perversa presentó Scorpion, su nuevo álbum que se estrena el próximo 15 de abril, en una sesión privada de escucha realizada en las oficinas de Spotify en Miami junto al equipo editorial de la plataforma.

Este encuentro marca un momento clave para el dembow dominicano, un género que durante años fue estigmatizado y que hoy comienza a consolidar su lugar dentro de los circuitos institucionales de la industria musical global.

El dembow ha crecido de forma orgánica impulsado por la diáspora dominicana en mercados como Estados Unidos, España y Chile, y más recientemente en territorios donde no existía una presencia fuerte del género, como Colombia y el Caribe latinoamericano.

En ese contexto, la sesión de escucha de La Perversa se convierte en un paso significativo, especialmente al tratarse de una artista femenina con proyección regional.

Además, el momento adquiere mayor relevancia si se considera que el dembow es un movimiento que tradicionalmente se ha desarrollado a través de sencillos y no de álbumes.

Scorpion rompe con esa dinámica y presenta un proyecto conceptual que expande la propuesta sonora de la artista hacia territorios del urbano mainstream, incorporando elementos electrónicos, afrobeats y trap, mientras mantiene la esencia cultural del dembow en su composición.

Durante la sesión, La Perversa tuvo la oportunidad de compartir el trasfondo creativo del álbum, explicar los códigos culturales presentes en sus letras y presentar su evolución como artista versátil dentro de la música urbana.

Este intercambio permitió que la plataforma entendiera su propuesta desde una dimensión más amplia, posicionándola como una artista regional con potencial global.

Más allá del lanzamiento, este encuentro representa un avance importante para el género. La sesión no solo consolida el posicionamiento de La Perversa, sino que abre la puerta para que más exponentes del dembow —hombres y mujeres— accedan a este tipo de espacios estratégicos dentro del ecosistema digital.

Con Scorpion, La Perversa inicia una nueva etapa artística que funciona como antesala a su próximo proyecto enfocado completamente en dembow dominicano, reforzando su identidad mientras amplía su alcance hacia nuevas audiencias.