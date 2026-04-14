10 días después de mudarse, casi mueren: el grito que impulsó un rescate en Los Alcarrizos

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El sargento mayor del Cuerpo de Bomberos, Luciano Roberto Contreras, no dudó ni un segundo en lanzarse a las aguas de la cañada Lebrón, para rescatar a una pareja de esposos que estaba siendo arrastrada por la corriente.

Los afectados son, Miguel Montaño, de 64 años, y su esposa María Peralta Batista, de 57, quienes vivieron momentos de terror al quedar atrapados a una profundidad de agua que alcanza hasta los 30 pies.

Contreras relató que todo ocurrió en cuestión de segundos.

Bombero salva vidas de pareja por crecida del arroyo Lebrón

“Cuando vi que no podían más, escuché una voz que decía: ‘Auxilio, no puedo, me voy a soltar’. En ese momento no lo pensé, me quité el uniforme y actué”, expresó.

“Improvisé una silla suiza, utilicé una soga y bajé”, explicó, destacando que uno de los momentos más difíciles fue escuchar el clamor de la mujer.

“Cuando una persona pide auxilio es porque ya no puede más… eso me llenó de mucha nostalgia”, confesó.

La pareja apenas tenía 10 días de haberse mudado al sector El Lebrón, sin imaginar que enfrentarían una situación así.

Ambos fueron rescatados con vida y trasladados a un centro de salud.

Imágenes luego del rescate

La dura vida de un bombero

El sargento también aprovechó para recordar la dura realidad que enfrentan quienes dedican su vida a salvar otras.

“La vida de bombero no es fácil. No solo somos bomberos, la gente nos ve como personas nobles. Hay niños que nos saludan con admiración, pero muchos de nosotros apenas ganamos para sostener a nuestras familias”, expresó.

Contreras asegura que “nosotros lo que ganamos es para sustentar la familia porque no todos tenemos casa propia, tengo una familia grande de 5 hijos”, dijo.

Presidente Abinader visita zona afectada por lluvia en Los Alcarrizos



Luis Abinader supervisando el desastre

El presidente Luis Abinader realizó este lunes un recorrido por el sector Nuevo Amanecer del kilómetro 18 de la autopista Duarte, en el municipio de Los Alcarrizos, impactado tras el paso de la vaguada, con el propósito de supervisar de primera mano la situación, las acciones de respuesta desplegadas por el Gobierno y la asistencia brindada a las familias afectadas.

Durante el recorrido, el presidente Abinader aseguró que el Gobierno está llevando respuesta a las familias afectadas y agregó que se cuenta con recursos de emergencia para asistir a la población. “Aquí ahora se está dando comida también para los que están afectados, y a partir de mañana, que baje el agua, vamos a darle los enseres y también electrodomésticos a los que están afectados. Igual que lo haremos también a todas las familias vulnerables del país”.

El presidente Abinader afirmó que, previo a la situación, ya se habían dispuesto recursos para intervenir estas áreas y recordó que desde el año pasado le había dado unos fondos, unos 90 millones de pesos, indicando además que se adelantaron esos recursos y que, con el presupuesto complementario, se asignarán más fondos al ayuntamiento para continuar los trabajos en las cañadas.

Luis Abinader supervisando el desastre

El mandatario explicó que, en coordinación con el ayuntamiento, se ha venido trabajando tanto en las grandes como en las pequeñas cañadas, incluyendo intervenciones de mayor magnitud en la cañada Jicaco, así como en el arroyo Lebrón, el cual se extiende desde Pedro Brand, donde ya se han construido dos puentes y se continúa impactando en las zonas más vulnerables. “Todas las inundaciones de aquí tienen que ver con esa parte del arroyo Lebrón”, sostuvo.

Asimismo, el presidente informó que visitará otras zonas afectadas, destacando los municipios Montellano e Imbert, en Puerto Plata, como los más impactados. Indicó que, desde tempranas horas, se desplegaron funcionarios a distintas provincias para atender las emergencias.

De su lado, el alcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, explicó que la situación registrada no tiene precedentes en el municipio y señaló que el origen de la situación está en el arroyo Lebrón y que ya el presidente Abinader ha dispuesto el apoyo para desarrollar un proyecto de canalización con muros de gaviones como solución definitiva.

“Aquí, lamentablemente lo que pasó nunca había pasado en 50 años que tenemos caminando en Los Alcarrizos. Hoy nosotros estamos siendo afectados. Ahora, eso ha coincidido también con soluciones que se han previsto”, dijo, al tiempo que agregó que el arroyo Jicaco, que tiene cerca de dos kilómetros, ya cuenta con más de 600 metros encajonados, y que la situación ocurrió en medio de ese proceso de construcción.

Luis Abinader supervisando el desastre

Santos informó que, en la desembocadura de la cañada Jicaco, ya se entregaron unos 7 millones de pesos para indemnizar a las familias, cuyos inmuebles fueron demolidos para dar paso a la construcción de un parque. Asimismo, indicó que ya existe un tramo de cerca de 400 metros de esta cañada que ha sido convertido en parque. Informó también que se están impactando unos 36 puntos con canalización de cañadas y construcción de puentes de cajones para mejorar la comunicación entre sectores, al tiempo que explicó que el municipio cuenta con 83 kilómetros de cañadas, siendo el arroyo Lebrón y la cañada Jicaco las de mayor incidencia.

El alcalde indicó además que ya están licitados unos 280 millones de pesos para continuar los trabajos y precisó que “fueron afectadas 1,800 familias solo aquí en Nuevo Amanecer; en La Islita, 300 familias; en Brisa del Lebrón, 1,250; 47 en La Fe, y entre 25 y 30 familias en sentido general”.

En el recorrido acompañaron al presidente Abinader los directores de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Edgar Féliz; de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Fellito Suberví; el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas, y la alcaldesa de la Guáyiga, Mirtha Elena Pérez (La Popi).