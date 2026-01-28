Premio Lo Nuestro 2026: Carín León, Cristian Castro y Gloria Trevi entre los artistas confirmados

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

los mexicanos Carín León, Cristian Castro, Gloria Trevi, Matisse, Ha*Ash y María José, así como los colombianos Ryan Castro y Kapo, cantarán con música nueva en el 'Premio Lo Nuestro' a lo mejor de la música latina el 19 de febrero en Miami, reveló este martes TelevisaUnivision.

La compañía mediática anunció en un comunicado al primer grupo de artistas que se presentarán en la ceremonia en el Kaseya Center, donde las anfitrionas serán la cantante mexicana Thalía, la modelo paraguaya Nadia Ferreira y la actriz dominicana Clarissa Molina.

Entre los anunciados, TelevisaUnivision resaltó a Carín León, uno de los artistas más nominados del certamen, con 10 candidaturas, y quien estrenará en televisión 'Lado frágil', de su disco 'Palabra de To's (Seca)'.

Por otro lado, "en un debut televisivo muy esperado" Cristian Castro interpretará 'Conmigo Sin Ti' junto al grupo Matisse, mientras que Gloria Trevi presentará 'Un Abrazo' de su álbum nominado 'El Vuelo'.

Asimismo, el dúo de las hermanas mexicoestadounidense Ha*Ash estrenará con María José en televisión su colaboración 'Te apuesto'.

La primera lista anunciada de cantantes la completan las "potencias colombianas Ryan Castro y Kapo", quienes "encenderán el escenario con el debut en TV de su éxito global, 'La Villa'".

Además, Castro debutará también en solitario en el 'Premio Lo Nuestro' con su éxito 'Ba Ba Bad Remix'.

La ceremonia, que se transmitirá a las 19:00 horas del este de Estados Unidos (00:00 GMT) desde el Kaseya Center de Miami, reconoce lo mejor de la música latina en 44 categorías.

Este año encabezan las menciones los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el mexicano Carín León, con diez cada uno, seguidos por Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho nominaciones.

En tanto, Arcángel, Juanes, Los Bukis, Manolo Díaz y Paloma San Basilio recibirán premios especiales que reconocen su trayectoria y legado.