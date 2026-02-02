Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. RD. Telemundo 47 se ha unido al cantautor dominicano Cristian Allexis, para tributar y celebrar a los dominicanos en el Mes de la Herencia Dominicana, con la canción “Herencia dominicana”.

Escrita e interpretada por Cristian Allexis, “Herencia dominicana” celebra la cultura dominicana, su gente, costumbres, a la vez que conecta a la diáspora dominicana con sus raíces. Esta canción nace, tras la invitación de Telemundo 47 al artista, que vio en el cantautor un representante idóneo para transmitir el mensaje musical que deseaba promover.

La canción, cuyos arreglos son de Deivi Bass y Aníbal Coronado, cuenta con un video grabado en la Ciudad Colonial y locaciones de New York, puede verse en el canal Telemundo 47, que cubre el área triestatal (NY, NJ & CT).