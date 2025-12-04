Con un regreso a casa, lleno de gratitud

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

The New York Band, la icónica orquesta que marcó generaciones, regresa al país llena de gratitud, luego de una pausa tras el fallecimiento de Cherito Jiménez.

“Volvemos a casa. Es abrir la puerta y encontrar los mismos abrazos, el mismo amor. Hay mucha gratitud por la gente que mantiene viva nuestra música y también una responsabilidad hermosa: honrar esa historia en cada espectáculo”, expresan Franklin Rivers, Irisneyda Santos, parte de los fundadores de la orquesta.

La agrupación, que estará este próximo lunes 8 en Hard Rock Café de Santo Domingo a las 9:00 de la noche, tuvo un “reset” creativo y técnico para volver más afilados que nunca.

“Arreglos renovados de los clásicos, temas nuevos y versiones 2025; medleys para mantener la energía. Coreografías nuevas con toques de los años 80, y participación del público, luces por escenas, visuales LED originales y mezclas en vivo, es parte de lo nuevo que verá el público.

Irisneyda y Franklin compartieron con ¡Alegría! que tienden que el público volverá a conectar “y no solo de la misma forma, volverán a conectar y también de una forma nueva. Honramos el ADN (los temas, el “Groove”, los coros a varias voces) que el público ama. Actualizamos el lenguaje, construimos puentes, momentos interactivos, cuentos, historias”.

"El presente del pasado"

Este es el nuevo disco de la orquesta. Se trata de una edición limitada en formato vinilo de colección, especial para aquellos que aprecian la buena música.

“Es una experiencia tangible: abrir la carpeta, ver el arte en grande, leer créditos y letras… es un ritual que conecta a la gente con la música y con la historia de la banda. Es un puente generacional y coleccionismo”, explicó Irisneyda.

El álbum cuenta con 37 temas en merengue, balada pop y bachata.

Planes

The New York Band, trabaja en una nueva producción discográfica con lanzamiento previsto para inicios de marzo de 2026. Antes del álbum, estarán lanzando singles y contenido especial del proceso en estudio, además de videos correspondientes a cada nuevo tema.