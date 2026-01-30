Este es el estado de salud del cantante Krisspy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El artista de la música típica Krisspy, se encuentra hospitalizado debido a complicaciones por el virus de la influenza.

Así lo ha dado a conocer este viernes a través de su cuenta de Instagram mediante un comunicado.

Por esta razón, quedan pospuestas todas las actividades y presentaciones programadas para este fin de semana.

“Agradecemos la comprensión del público, promotores y colaboradores. Ofrecemos disculpas por cualquier inconveniente y estaremos informando oportunamente las nuevas fechas”, indicó la misiva.

“Gracias por el apoyo de siempre”, concluyó.