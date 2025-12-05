La nueva película que está en cartelera

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cine dominicano se prepara para cerrar por todo lo alto un año de éxito con el estreno de la comedia MEDIAS HERMANAS, una historia cargada de conflictos familiares y vivencias cotidianas que llegará a los cines del país a partir del jueves 4 de diciembre.

Esta nueva producción de Caribbean Films destaca por un humor de situaciones familiares cotidianas donde el público se divertirá y conectará de una forma natural al sentirse identificados.

Esta película es un remake Peruano con la adaptación de la esencia dominicana profundamente de humor, con mucha humanidad y con un vehículo para sanar, reír y reencontrarnos.

Está dirigida por Yoel Morales, y protagonizada por Nashla Bogaert, Ramcelis de Jesús (La More), Frank Perozo, La Perversa, MikeToks e Irvin Alberti.

Además cuenta con una banda incluida que incluye tres temas típicos interpretados por El Krisspy, El Rubio del Acordeón y Ebenezer Guerra, quienes aportan ese sello auténtico y profundamente dominicano que distingue la película, así como Techy Fatule, Mediopicky y La Perversa, las cuales complementan la música del filme.

El director de la película destacó que “Lo que más me atrajo de Medias Hermanas fue la posibilidad de explorar cómo estas dos mujeres tan diferentes podían construir un lazo familiar genuino cuando su punto de partida no era la alegría, sino la herida. Trabajar con Nashla y Ramcelis fue increíble, ellas sostienen la película, y su nivel de entrega, humor y vulnerabilidad hicieron que fuera una de las mejores experiencias que he tenido en un set, fue un proceso de búsqueda muy emocionante y creo que la magia que lograron entre ellas es algo que trasciende a la pantalla. Estoy muy agradecido con la familia de Caribbean Films por esta oportunidad de trabajar con un grupo humano tan profesional y un reparto de lujo”. Manifestó el cineasta Yoel Morales.

Además, cabe destacar que el elenco de esa gran película lo completan con participaciones especiales El Rubio del Acordeón, La Pitonisa, Víctor (popularmente conocido como “Las ocurrencias de Víctor”), Enrique Quailey, Rafael Bobadilla, La Piri, Sandra Palmett, Claribel Adames (La Loba), Mario Arturo Hernández, George Olivo y Pedro Hernández.

“Medias Hermanas” es una realidad gracias al apoyo de sus inversionistas Cervecería Nacional Dominicana y Megacentro. Así como las marcas patrocinadoras Funeraria Blandino, Viamar, Samsung, Jumbo, Papa Jhons, Popeye y el apoyo de la Dirección General de Cine (DGCINE) en la persona de su directora, Mariana Vargas. La película será exhibida a nivel nacional y estará disponible en las principales salas de cine de Rep. Dom. a partir del jueves 4 de diciembre. Para horarios y cartelera caribbeancinemasrd.com

Elenco Medias Hermanas

Sinopsis

Durante el velorio de su padre, victoria se entera que yoli es su media hermana.

Sin aceptar esta situación, ese mismo día descubre que su esposo le ha sido infiel y que por una deuda adquirida podrían perder la casa .

Para evitar el embargo necesita vender la casa de playa que le dejó su padre.

El problema es que esa propiedad también está nombre de su media hermana yoli, quien acepta venderla siempre y cuando pasen juntas, como familia, una semana en la casa de la playa.

Sobre CARIBBEAN FILMS

Caribbean Films es una compañía de entretenimiento dedicada a la producción de películas y series de alta calidad y ganadoras de premios locales.

Caribbean Films se ha destacado por producir proyectos comerciales con altos estándares de producción, que marcaron un precedente de éxito en la industria del cine dominicana, así como en el mercado en español en EE. UU. y América Latina.

Algunas de las películas producidas incluyen Colao, No es lo que parece, Que León, Los Leones, La vida de los Reyes, Flow Calle, Teacher Mechy, líos de Familia, La Trampa, Colao 2, Perdiendo el juicio, Baño de Mujeres y su más reciente proyecto De Tal Palo Tal Astilla, actualmente en post producción.

Caribbean Films es una división del grupo Caribbean Cinemas, la cadena de cines más grande de la región, con presencia en 17 territorios en el Caribe y América Latina.