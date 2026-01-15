Embajada de RD en Qatar emite comunicado para dominicanos residentes y visitantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada de la República Dominicana en el Estado de Qatar informó este miércoles a los ciudadanos dominicanos residentes y visitantes sobre la situación derivada de las actuales tensiones regionales.

A través de un comunicado, la representación criolla en ese país señaló que se mantiene dando seguimiento constante a los acontecimientos y en comunicación permanente con las autoridades locales.

Asimismo, exhortó a la comunidad dominicana a mantenerse informada únicamente mediante fuentes oficiales del Gobierno de Qatar.

A continuación el comunicado:

La Embajada de la República Dominicana informa a los ciudadanos dominicanos residentes y de visita en el Estado de Qatar que está siguiendo atentamente los recientes acontecimientos regionales y nos mantenemos en contacto permanente con las autoridades locales.

Por lo que solicitamos que se mantengan informados a través de fuentes oficiales del Gobierno qatarí y de las cuentas de redes sociales de nuestra Embajada. Estaremos remitiendo información relevante y actualizaciones de interés para la comunidad dominicana según evolucione.

En caso de emergencias para nacionales dominicanos ubicados en Qatar, Irak y Kuwait, favor comunicarse al teléfono de emergencia consular:

+974 3062 2201.