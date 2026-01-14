Comerciantes se reúnen con ministro de Industria, Comercio y Mipymes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) encabezó hoy un encuentro, junto a otras entidades representantes del sector comercio, con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, con el objetivo de tratar temas que afectan al comercio organizado, como son el artículo 36 de la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, y la competencia desleal de cadenas de farmacias y tiendas de capital chino.

Durante el encuentro, el presidente de la FDC, Iván García, expresó la confianza de que el ministro Sanz Lovatón continuará su apoyo al sector comercio, tal y como lo realizó en la Dirección General de Aduanas.

Sobre la Ley 98-25, Gracia dijo que el ministro se comprometió a ser mediador entre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), autoridades gubernamentales y los legisladores con la finalidad de llegar a soluciones que favorezcan a las Mipymes para que este sector pueda continuar creciendo, contribuyendo a la creación de empleos y realizando los aportes en para el desarrollo del país.

Puntualizó que el sector Mipymes representa el 98.7% del aparato productivo nacional y el mayor empleador del país.

En tanto, con relación a la competencia desleal en el sector farmacia, el FDC quedó de suministrar todas las informaciones sobre esa situación para que también el funcionario pueda intervenir en ese tema.

Mientras que con el tema de los comercios chinos esperan continúen las reuniones con el Ministro de Hacienda y Economía, Magin Díaz; el director de Aduanas, Nelson Arroyo y el director Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia y otras instituciones gubernamentales en la mesa de trabajo que inició el mes de diciembre del 2025.

“El ministro Sanz Lovaton es el mediador entre el Gobierno y el Congreso Nacional con la FDC y las Mipymes para resolver estos tres temas de gran importancia para nuestro sector. Consideramos exitosa la reunión y en un plazo de 15 días confiamos se terminarán las negociaciones sobre el artículo 36 de la Ley 95-25 para que las micro , pequeñas y medianas empresas del país puedan continuar con la contribución voluntaria obligatoria de acuerdo a la capacidad del sector”, subrayó García.

El presidente de la FDC agradeció en nombre de los demás gremios la mediación de Sanz Lovaton, al definirlo como un funcionario que siempre ha escuchado las demandas del sector comercio.

En la reunión participaron Jenny Rubiera de ADPYME; Félix Rodríguez, secretario general FDC; Isabel Puig, de CODOPYME; Pablo Adon, vicepresidente FDC sector Supermercados; Juan María García, vicepresidente FDC Nordeste; Eduardo Sanz Lovaton, Ministro Industria, Comercio y MIPYMES, Iván García- Presidente FDC , Raymond Ulloa vicepresidente nacional FDC , Ricardo Rosario, sector Detallista y Carlos Berges , Unión de Farmacias.