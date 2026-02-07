Qué esperar del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl (y lo que significa)

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Hay escenarios, y luego está el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl .

El domingo, después de su histórica victoria en los Grammy por su carta de amor a Puerto Rico, “Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny volverá a sorprender al público con una actuación que se perfila como un momento histórico para la cultura latina.

¿Pero qué puedes esperar de su set?

Lo que sabemos

Zane Lowe de Apple Music mencionó que la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl dura 13 minutos durante una entrevista con la superestrella el jueves. Históricamente, duran entre 12 y 15 minutos.

En la misma conversación, Bad Bunny ofreció algunos detalles sobre lo que verán los espectadores el domingo.

"Va a ser una fiesta enorme", dijo, esquivando con picardía las preguntas sobre invitados sorpresa y otros detalles. "Lo que la gente puede esperar de mí... Quiero llevar al escenario, por supuesto, mucho de mi cultura. Pero la verdad es que no quiero dar ningún spoiler. Va a ser divertido".

Además de eso: Un tráiler de un minuto y medio del espectáculo de medio tiempo, publicado el mes pasado, le dio un tono jovial a su actuación. En él, Bad Bunny se acerca a un flamboyán (más información abajo) y le da play a su sencillo "Baile Inolvidable".

La canción es salsa moderna, interpretada con estudiantes de la Escuela Libre de Música de San Juan. Es un sencillo destacado de "Debí Tirar Más Fotos", un álbum que fusiona la tradición folclórica de géneros locales borinquenses como la bomba, la plena, la salsa y la música jíbara con estilos contemporáneos como el reggaetón, el trap y el pop.

En el clip, Bad Bunny se balancea acompañado de diferentes bailarines de diferentes géneros, razas y edades: entre ellos, un bailarín de salsa tradicional con vestido rojo, un bombero, un vaquero y un viejito con pava («viejito» es un término cariñoso para un hombre mayor y «pava» es una especie de sombrero de paja). Esto representa el atractivo internacional de la superestrella; actualmente es el artista más escuchado a nivel mundial en Spotify.

¿Bad Bunny actuará íntegramente en español?

Toda la música de Bad Bunny está grabada en español, así que parece una apuesta segura. Si incluyera inglés en su repertorio, probablemente aparecería en una interjección hablada o en el texto.

En octubre, Bad Bunny presentó "Saturday Night Live" y pronunció algunas frases en español durante su monólogo inicial. Al concluir, bromeó en inglés: "Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender", en referencia al Super Bowl y a sus críticos.

El jueves, bromeó diciendo que los fans no necesitaban aprender español para disfrutar de su presentación, pero debían estar preparados para bailar.

¿Qué símbolos podemos esperar?

No hay manera de saberlo con seguridad, pero aquí hay algunas conjeturas fundamentadas.

Banderas puertorriqueñas: En su canción "La Mudanza", Bad Bunny canta: "Aquí mataron gente por sacar la bandera / Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera". Parece ser una referencia a la Ley 53 de 1948, mejor conocida como la Ley Mordaza, un fallo de la Asamblea Legislativa puertorriqueña que intentó reprimir el movimiento independentista en la isla y criminalizó la exhibición de la bandera puertorriqueña. Fue derogada en 1952. También es una de las muchas razones por las que los puertorriqueños son conocidos por ondear su bandera con orgullo por su isla.

Es casi seguro que la bandera de Puerto Rico aparecerá de alguna forma en el escenario del Super Bowl. Pero sus colores son dignos de mención. Si se muestra en rojo, blanco y azul, esa es la bandera actual de Puerto Rico y lo ha sido desde 1952. Si hay banderas que presentan azul claro, eso refleja el movimiento independentista puertorriqueño. Una versión en blanco y negro de la bandera se ha convertido en sinónimo de la lucha y la resiliencia puertorriqueñas. Y si hay una bandera que se asemeja más a la de la República Dominicana , esa es la bandera del pueblo montañoso puertorriqueño de Lares. Se usó en el Grito de Lares, la primera revuelta breve contra el dominio español en Puerto Rico en el siglo XIX.

Expresiones puertorriqueñas: Puede que se digan algunas expresiones puertorriqueñas en el escenario, más allá de las que se encuentran en la música de Bad Bunny. Podrían ser desde "¡Wepa!", que se usa en momentos de emoción, como exclamar "¡Wow!". Su popularidad aumentó tras el lanzamiento de la canción de salsa de Alfonso Vélez de 1974, "El Jolgorio (Wepa Wepa Wepa)". O "Acho, PR es otra cosa", una frase que se convirtió en un cántico de los fans durante la presentación de Bad Bunny de "Voy a llevarte pa' PR" durante su residencia.

Casita: Durante la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico el verano pasado, se presentó en dos escenarios. Uno fue construido a imagen de una casita, para la fiesta de marquesina. Estas estructuras son sinónimo de Puerto Rico y del Caribe en general.

Pavas: Un símbolo que probablemente les resulte familiar a los fans de Bad Bunny en todo el mundo, la pava es un sombrero de paja que tradicionalmente usan los jíbaros, o agricultores puertorriqueños. Se ha convertido en un símbolo de orgullo para la isla. El cantante incluso lució una versión de cuero del sombrero en la alfombra roja de la Gala del Met 2025.

Flamboyán: La segunda de las dos etapas de la residencia de Bad Bunny se centró en mostrar la belleza natural de la isla con sus flamboyanes y plátanos. Los primeros son un elemento común en el arte puertorriqueño por sus flores, comúnmente vistas en brillantes tonos rojos, naranjas y amarillos. La imagen del árbol evoca a Puerto Rico casi tan inmediatamente como el sonido de su residente nocturno nacional, el coquí (una rana con un canto distintivo que solo se escucha de noche).

El Sapo Concho: No debe confundirse con el coquí, el sapo concho es el sapo cresta puertorriqueño en peligro de extinción del que Bad Bunny ha utilizado una versión animada en sus imágenes de “Debí Tirar Más Fotos”.

Instrumentos tradicionales puertorriqueños: Dado que gran parte de la música de Bad Bunny se inspira en la bomba y la plena, es probable que algunos de estos instrumentos tradicionales estén presentes en el escenario. Busquen un cuatro (una pequeña guitarra de cuatro cuerdas), un güiro/güira (un instrumento de percusión hecho con una calabaza hueca), palitos (un instrumento de percusión similar a dos palos largos de madera), un cencerro (cencerro de vaca) y maracas. Para las canciones de bomba, específicamente, puede haber un barril (un barril) y para la plena, una pandereta (pandereta).

¿Habrá invitados especiales durante el espectáculo de medio tiempo?

Es imposible predecirlo, pero sería sorprendente que a Bad Bunny no se le unieran otros artistas, en particular otros gigantes de la música latina y, probablemente, otros artistas puertorriqueños. La banda Chuwi acompañó a Benito todas las noches de su residencia en San Juan; no sería descabellado verlos en el escenario para su colaboración, "Weltita".

Otros posibles invitados, si la residencia es un marco a seguir, podrían incluir a Marc Anthony, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Young Miko, Wisin y Yandel, Gilberto Santa Rosa y Alfonso Vélez. Y la lista es interminable.

¿Será una performance política?

Eso depende de cada uno. Pero hay un precedente histórico en el Super Bowl. En 2020, la NFL le pidió a Jennifer Lopez que cortara un segmento que mostraba a niños en jaulas durante su actuación del medio tiempo, una crítica a las políticas migratorias estadounidenses. Ella se negó. (Bad Bunny fue, de hecho, un artista invitado durante ese espectáculo de medio tiempo, encabezado por Lopez y Shakira).

El año pasado, la actuación de Kendrick Lamar fue una ingeniosa confrontación de la historia estadounidense y la dinámica racial a través de metáforas, cuando el actor Samuel L. Jackson, vestido como el Tío Sam, se quejó de una actuación que era "demasiado ruidosa, demasiado imprudente, demasiado de gueto" y le recordó a Lamar que debía "seguir el juego".

Bad Bunny nunca ha eludido los mensajes políticos. Ha criticado al presidente Donald Trump por todo, desde su respuesta al huracán en su natal Puerto Rico hasta su trato a los inmigrantes. El domingo, en los Grammy, exclamó "¡Fuera ICE!" al aceptar su primer premio televisado de la noche. Su última gira no pasó por Estados Unidos continental; en una entrevista, dijo que estaba inspirada, al menos en parte, por la preocupación de que sus fans pudieran ser blanco de los agentes de inmigración.

Trump, un republicano, ha dicho que no planea asistir al partido de este año, a diferencia del año pasado, y ha ridiculizado a Bad Bunny como una "elección terrible".