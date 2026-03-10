Xiomara Fortuna redefine el sonido caribeño con su innovador álbum 'Confesiones de mosquitero'

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

MONTECRISTI, RD – La "Reina de la Fusión", Xiomara Fortuna, marca un nuevo hito en su prolífica carrera con el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, “Confesiones de mosquitero”. Se trata de un viaje sonoro de 8 temas que celebra y abraza sin miedo el sonido que mueve el mundo al día de hoy.

En una coproducción de Xiomara Fortuna y del joven productor Ángel Pichardo Reyes, este álbum tiene una particularidad especial: fue gestado y grabado en su totalidad en Montecristi, localidad natal de la artista. El aire del Morro y la energía del noroeste dominicano impregnan cada acorde y cada letra, logrando una autenticidad orgánica que solo el retorno a la tierra propia puede ofrecer.

Es una Fusión Sin Precedentes. Fiel a su espíritu vanguardista y lirica profunda, Fortuna logra una amalgama perfecta entre su esencia folclórica y las tendencias urbanas actuales. El álbum navega a través de la potencia rítmica y el beat contagioso del Reguetón y Dembow, reinterpretados bajo la sofisticada óptica de la artista y su contagioso Afro beat, conectando con la raíz ancestral desde una perspectiva contemporánea.

Xiomara Fortuna, Sahira y Gerber

Este disco marca una nueva fase en la trayectoria de Xiomara al incursionar en estos géneros populares, demostrando la versatilidad y el compromiso de la artista con la evolución de la música popular dominicana.

En lo que respecta a la composición, todas las piezas son de la autoría de Xiomara, garantizando un sello lírico inconfundible. “Busy”, “Otra vez”, “Confesiones de mosquitero”, “La pista”, “Fuego a la lata”, “Que bonito”, “Dime y direte”, “no se va a poder” son los títulos que lo integran. En una Mirada diferente al Amor de pareja. Más allá del ritmo, la temática central del álbum propone un tratamiento de las relaciones de pareja distinto. Lejos de los clichés convencionales, las letras de Xiomara exploran los vínculos afectivos con madurez, profundidad y una frescura que invita a la reflexión, sin perder el deseo de bailar.

"Este disco es un regalo de mi pueblo para el mundo. Es demostrar que desde el corazón de Montecristi podemos crear sonidos globales, modernos y honestos", "Quería explorar cómo mi mensaje puede resonar en estos ritmos, y el dembow es el pulso de la calle. “Confesiones de mosquitero” es un diálogo entre la tradición y la modernidad de nuestro sonido". expresó la artista.

Con este lanzamiento, Xiomara Fortuna reafirma su posición como una de las figuras más vanguardistas y relevantes de la música dominicana y caribeña, rompiendo barreras y llevando su arte a nuevas audiencias.

Detalles del Lanzamiento:

● Título del Álbum: Confesiones de mosquitero

● Género: Urbano: Dembow, reguetón, afro beat

● Temas que lo componen: “Busy”, “Otra vez”, “Confesiones de mosquitero”, “La pista”, “Fuego a la lata”, “Que bonito”, “Dime y direte”, “no se va a poder”

● Producción musical y técnica: Angel Pichardo /DJAngelptv y Xiomara Fortuna

● Producción general: Ile akwa producciones.

● Fotografía: Sahira y Gerber

● Distribución: La Oreja Media Group. Disponible en todas las plataformas digitales a partir de 8 marzo 2026