Yandel lanza 'Infinito': un álbum lleno de metáforas y colaboraciones destacadas

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

San Juan, 23 ene (EFE).- El reguetonero puertorriqueño Yandel celebra el lanzamiento de su nueva producción musical, 'Infinito', que cuenta con destacadas colaboraciones de los colombianos J Balvin y Kapo, y los mexicanos Latin Mafia y Xavi.

Según resalta un comunicado enviado el jueves por los representantes de Yandel, el disco "está lleno de metáforas", y es un reflejo del artista "y su fructífera carrera dentro de uno de los géneros más predominantes y competitivos en el universo musical".

"A través de su trayectoria, Yandel sigue demostrando que es una energía que fluye, cambia de forma y se renueva sin perder su esencia", agrega la nota.

Como parte de la promoción del álbum, Yandel rompió con las estrategias tradicionales y lanzó infinitoyandel.com, una experiencia web inmersiva, en la que sus seguidores navegaban el portal junto a un tiburón blanco, quien los guiaba a escuchar los primeros 30 segundos de cada canción del disco.

Además del lanzamiento de su nuevo disco, este año Yandel fue confirmado para el Festival de Viña del Mar con su espectáculo 'Sinfónico' en la Quinta Vergara, además de la continuación de su gira homónima, que en 2025 se presentó ante salas totalmente vendidas en Estados Unidos y Latinoamérica.

El artista boricua también obtuvo recientemente tres nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026 en las categorías de Artista Masculino del Año - Urbano, Canción del Año - Urbano, y Álbum del Año por 'ELYTE'. EFE