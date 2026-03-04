Julito RD se prepara para una gira europea tras el impacto de 'Le gusta bailar'

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El artista urbano Julito RD continúa en ascenso gracias al impacto de su más reciente sencillo “Le gusta bailar”, un tema que se ha posicionado como una de sus propuestas más frescas y bailables, conectando con el público por su energía, ritmo contagioso y esencia urbana.

El éxito de “Le gusta bailar” marca un momento decisivo en la carrera de Julito RD, quien será galardonado en los Picardía Urbana Awards 2026, el próximo 21 de mayo en el reconocido Terrace on the Park, en la ciudad de Nueva York.

Este reconocimiento destaca el crecimiento artístico del intérprete y el alcance que ha logrado con su música en la escena urbana actual. “Le gusta bailar” se ha convertido en un tema clave dentro de su repertorio, reforzando su identidad musical y su proyección internacional.

Además, Julito RD se encuentra preparando una gira por Europa**, donde llevará su sonido y sus éxitos a nuevos mercados, reafirmando su expansión global y el impacto de su propuesta musical.

Con este galardón y el respaldo del público, Julito RD se consolida como una de las figuras emergentes más prometedoras del género urbano.