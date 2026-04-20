Yarony Montero, el talento en ascenso de la bachata dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El artista emergente de bachata, Yarony Montero, continúa consolidando su carrera a pasos agigantados dentro del género, esta vez con una su nuevo tema “Deberían darme un Oscar” junto a Nacho Estrella y su destacada presentación en el reconocido Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico.

Montero participó como invitado especial de El Chaval de la Bachata en el evento “Los Amigos Concert” en el Coca Cola Music Hall de Puerto Rico logrando conectar de manera inmediata con el público presente, durante más de 18 minutos en escena, el joven bachatero mantuvo a los espectadores en total euforia, demostrando su crecimiento artístico y dominio escénico.

En su intervención, interpretó tres de sus temas: “Dios”, “Lado Frágil” y “Abrázame Muy Fuerte” Este último fue dedicado de manera especial a su abuela, a su madre y a todas las madres de Puerto Rico y del mundo, generando un momento de gran emotividad entre los presentes.

Yarony Montero

Posteriormente, sorprendió al público al interpretar el mega éxito “Canalla” junto a su tío y anfitrión de la noche, desatando la ovación del público y elevando aún más la energía del espectáculo.

Con esta presentación, Yarony Montero reafirma su proyección internacional y su firme posicionamiento como una de las nuevas promesas de la bachata.

Bajo la dirección de WD Producciones y el sello 829Music, el intérprete trabaja en sus próximos proyectos para consolidarse en la escena internacional.

Esta participación se suma a importantes escenarios en los que el joven artista ya ha tenido presencia, incluyendo el United Palace de Nueva York, la Arena del Cibao y el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.