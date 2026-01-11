Yeison Jiménez soñaba con cantar “música para Dios” y retirarse a los 35; murió un año antes

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

“Cantar música para Dios” y retirarse a los 35 años era el sueño del artista colombiano Yeison Jiménez. Sin embargo, ese anhelo quedó truncado este sábado, cuando el cantante falleció a los 34 años en un accidente de avioneta ocurrido en el departamento de Boyacá.

“Pienso hacerle por ahí hasta los 35 si Dios me presta la vida”, había manifestado en una entrevista. No obstante, el artista perdió la vida junto a cuatro de sus colaboradores y el piloto, luego de que la aeronave se estrellara poco después de despegar del aeropuerto de la ciudad de Paipa (Boyacá), con destino a Medellín, desde donde continuaría hacia una presentación en la localidad de Marinilla.

En aquella ocasión, Jiménez también confesó: “Sé que al final voy a terminar cantando música para Dios. Es una promesa. Además que me gusta. Yo creo que en eso voy a terminar”.

Yeison Jiménez se consolidó como una de las principales figuras de la música regional en Colombia, logrando una conexión especial con su público gracias a sus letras y estilo.

Entre sus próximos proyectos figuraba una nueva presentación en el estadio El Campín de Bogotá, programada para el próximo 28 de marzo, la cual serviría como continuación del concierto que ofreció allí el 26 de julio de 2025, considerado por críticos y seguidores como el punto más alto de su popularidad.

Con éxitos como Aventurero, Vete y Mi venganza, Yeison Jiménez se convirtió en uno de los artistas de mayor convocatoria del país y en una figura clave en la expansión del género popular hacia grandes escenarios.