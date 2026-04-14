Zacarías Ferreira rinde homenaje a la mujer con su nueva bachata 'María Rosa'

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El destacado bachatero Zacarías Ferreira anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo “María Rosa”, disponible en todas las plataformas digitales y la radio internacional.

“María Rosa” es una bachata cargada de sentimiento que rinde homenaje a la belleza y esencia de la mujer. Con letras profundas y una interpretación llena de sensibilidad, el artista mantiene viva la raíz romántica que lo ha convertido en una de las voces más queridas del género.

El sencillo compuesto por Edrisah Kenzo Muzuuza, adaptado al español y producido por el propio Zacarías Ferreira, escribe nuevas páginas en su trayectoria a través de una propuesta que combina emoción, tradición y excelencia musical, destinada a convertirse en otro favorito del público.

Certificación Multi-Platino

Este lanzamiento llega en un momento clave en la carrera del artista, quien recientemente ha sido reconocido con certificación Multi-Platino (2X) por su icónico tema “Dónde Está Mi Amor”.

De acuerdo con la evaluación realizada el 7 de abril de 2026 por la firma Gelfand, Rennert & Feldman, LLC, en cumplimiento con los estándares de la industria (R.I.A.A.), el sencillo alcanzó los niveles requeridos para obtener los reconocimientos de Oro, Platino y Multi-Platino, consolidando su impacto y éxito sostenido a lo largo del tiempo.

Este importante logro solo visibiliza la vigencia de Zacarías Ferreira dentro de la música latina y su conexión con el público a nivel internacional.