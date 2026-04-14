Enfrentamientos y 20 detenidos marcan primer día de huelga en Salcedo

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO. – Unas 20 personas detenidas, enfrentamientos entre agentes policiales y unidades del Ejército de la República Dominicana (EJRD), así como el bloqueo de algunas de las principales salidas y tensión en algunos sectores de este municipio, es el panorama que vive esta ciudad desde finalizada la tarde de ayer, previo a la huelga que por 48 horas convocaron un conjunto de organizaciones populares en demanda de reivindicaciones.

Pese a que el llamado fue hecho también para Tenares, y a pesar de que anoche se produjeron encendidos de neumáticos, allí las actividades lucen normales, aunque se observan patrullajes por diversos sectores de la ciudad, en donde el llamado ha sido un rotundo fracaso.

Entre las organizaciones convocantes figuran el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), el Movimiento Jesús Diplán, Las Masas Populares, el Movimiento Aníbal Núñez y el Movimiento Burrulote.

20 personas detenidas desde ayer

Una patrulla del EJRD conduce detenidos varios jóvenes de los sectores de la parte alta de Salcedo.

Rafael Ramos, uno de los dirigentes populares, denunció a este medio que unas 20 personas se encuentran detenidas desde la tardecita de ayer, las cuales, según dijo, son ajenas al movimiento, por lo que hizo un llamado a las autoridades policiales y civiles de la provincia Hermanas Mirabal para que dejen en libertad, a la mayor brevedad posible, a los detenidos.

Los detenidos son oriundos de los sectores Villa Flor, antiguo barrio El Matadero, Rabo Duro y La Amargura.

Habla la gobernadora de Hermanas Mirabal

La gobernadora de esta provincia aseguró que el momento que vive el país no se corresponde con hacer huelgas o manifestaciones de protesta, sino con unificar criterios en torno a la situación actual por la que atraviesa la nación, como consecuencia del estado de emergencia debido a los torrenciales aguaceros que desde hace más de una semana han estado cayendo en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con Lissette Nicasio, más que para protestas, el momento es oportuno para conciliar y llegar a acuerdos que satisfagan al colectivo de la sociedad, y para esto conminó a los dirigentes populares a dialogar para, entre todos, buscarle salida a las problemáticas comunitarias.

Dijo que en esta provincia se construyen obras que serán de mucho beneficio para los habitantes de los municipios Salcedo, Villa Tapia y Tenares, así como para los distritos municipales de Blanco Arriba y Jamao, entre ellas la red de carreteras que une a Palmarito con Salcedo y Villa Tapia, el sistema de alcantarillado sanitario de Tenares, entre otras.

De igual manera, la funcionaria expresó que desde ya algunas de las demandas se han estado cumpliendo, como la carretera Palmarito-Salcedo y la reconstrucción del primer nivel del hospital Pascasio Toribio Piantini.

Con relación a la carretera turística Tenares-Gaspar Hernández, indicó que la misma se encuentra en un proceso de licitación para cumplir con los protocolos legales, pero una vez concluido dicho proceso se dará inicio a los trabajos.

Demandas planteadas en Salcedo

Martín Medina, dirigente popular, dijo que entre las demandas planteadas a las autoridades figuran la reconstrucción de la carretera Palmarito–Salcedo; la entrada del cruce de Marina Gil, en Monte Adentro; la terminación del puente de la comunidad de Las Caobas; la carretera de Las Luisas–Alto de los Lirianos; y la carretera Palmar–Barahona–Villa Tapia.

Otras demandas son la reconstrucción del primer nivel del hospital Pascasio Toribio Piantini; el cese de los atropellos de la Dirección General de Tránsito (Digesett); el reasfaltado de las calles de Salcedo; y la reconstrucción de la carretera turística Monte Llano–Río Partido, la cual, según precisan, ha sido prometida en dos ocasiones por el ministro de Turismo, David Collado.

Demandas para Tenares

En Tenares plantean la terminación y revisión del sistema de alcantarillado sanitario; la reconstrucción de la carretera turística Tenares-Gaspar Hernández; el asfaltado de la comunidad de Loma de Agua, de El Corozal Abajo y Al Medio, así como de los barrios San Antonio y otros.

También la reconstrucción de la carretera Los Tabucos, en la zona montañosa, y que el Gobierno disponga de una investigación sobre la mala calidad de la misma, construida al final del último gobierno encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Además, solicitan que se dote a este municipio de un camión bomba para el Cuerpo de Bomberos, presupuesto del Ministerio de Deportes para actividades de esta índole y el debido seguimiento a la segunda parte del plan de construcción de aceras y contenes.

Una patrulla militar recorre una de las principales arterias comerciales de Tenares.

Entidades de Tenares rechazan llamado a huelga

En este municipio, tanto la Iglesia católica como la Asociación para el Desarrollo de Tenares (ASOPRODETE) y la Asociación de Juntas de Vecinos (Asojuvete) rechazaron de manera categórica dicho llamado, aduciendo que prefieren el diálogo a las confrontaciones.

“Exhortamos a cada uno de ustedes a ser testigos de la paz, promoviendo el encuentro, la escucha y la solidaridad. Que nuestras acciones estén siempre iluminadas por el Evangelio y guiadas por el amor al prójimo. Encomendamos nuestra comunidad a la protección de Dios y pedimos que el Espíritu Santo nos conceda sabiduría para actuar con prudencia y caridad en todo momento”, expresa la Iglesia católica en un documento firmado por el cura párroco Rafael Delgado Suriel (Padre Chelo), así como por los vicarios Alfredo Rosario Paulino y José Juan Pineda.

De su lado, la presidenta de ASOPRODETE, Carmen Delia Hidalgo, expresó que, aunque las demandas están presentes, prefieren el diálogo a otros métodos que, según dijo, generan intranquilidad y malestar social en los diversos sectores de Tenares.

Mientras que la ASOJUVETE, en un documento enviado a este medio, también se mostró en desacuerdo con la realización de la huelga, considerando que lo que debe primar en esta ciudad es el diálogo como base fundamental de una sociedad organizada.

En el documento, firmado por su presidente Mariano de Jesús Valentín, el vicepresidente Alexis González y el secretario José Ángel Miranda, se plantea la realización de una mesa de diálogo entre las autoridades y los comunitarios, donde se lleguen a acuerdos sobre temas de interés para el municipio.