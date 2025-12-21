Las 15 parejas más memorables de Netflix en 2025: Romance y emociones que hicieron suspirar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El amor -ese que provoca suspiros, mariposas en el estómago y emociones a flor de piel- volvió a dominar la pantalla en 2025. Historias de romances imposibles, enemigos que terminan amándose, parejas destinadas a encontrarse y vínculos puestos a prueba cautivaron a millones de espectadores en las plataformas de streaming.

Este año, Tudum, portal de Netflix, elaboró un ranking con las 15 parejas más memorables de la pantalla en 2025, una lista que reúne producciones de distintos géneros y países, pero con un elemento en común: historias que lograron conectar emocionalmente con la audiencia.

A continuación, algunas de las parejas que más hicieron suspirar al público.

Tim y Olivia – Ladrillo

Tim y OliviaNetflix

Desde el inicio de este intenso thriller alemán, Tim (Matthias Schweighöfer) y Olivia (Ruby O. Fee) parecen marcados por la tragedia. El dolor los separa, pero el encierro forzado en su edificio, sellado por misteriosos ladrillos, los obliga a reencontrarse. Entre el peligro y la supervivencia, resurgen las razones por las que alguna vez se amaron, convirtiéndose en una de las historias más emotivas del año.

Keisha y Justin – Para siempre

El amor entre Keisha y Justin

En un mundo dominado por las redes sociales y las conexiones efímeras, el encuentro entre Keisha (Lovie Simone) y Justin (Michael Cooper Jr.) en la víspera de Año Nuevo destaca por su sencillez. Su historia retrata la magia del primer amor adolescente y la dificultad de conectar genuinamente en tiempos modernos.

Danny y Claude – Las cuatro estaciones

Danny y Claude

Esta pareja madura, interpretada por Colman Domingo y Marco Calvani, ofrece una mirada honesta sobre el amor a largo plazo. Entre problemas de salud, envejecimiento y acuerdos no convencionales, Danny y Claude demuestran que el amor también se construye desde la vulnerabilidad y la comprensión mutua.

La Criatura y Elizabeth – Frankenstein

La Criatura y Elizabeth

Aunque no son una pareja tradicional en pantalla, la conexión entre La Criatura (Jacob Elordi) y Elizabeth (Mia Goth) en la versión de Guillermo del Toro despertó una ola de interpretaciones románticas entre los fanáticos. Gestos sutiles y momentos cargados de ternura bastaron para convertirlos en una de las relaciones más comentadas del año.

Rumi y Jinu – Cazadores del demonio del K-Pop

Rumi y Jinu

Una cazadora de demonios y un ser del inframundo protagonizan una historia marcada por la aceptación de las sombras propias. Su romance, acompañado de música y dramatismo, se convirtió en uno de los favoritos del público joven.

AD y Ollie – Perfect Match

AD y Ollie.

Desde universos distintos de Love is Blind, AD y Ollie encontraron el amor tras experiencias fallidas. Su historia, que trascendió la pantalla hasta la vida real, fue una de las más celebradas por la audiencia del reality.

Connor y Georgie – Amor en el espectro

Connor y Georgie

En la tercera temporada de esta serie, Connor y Georgie protagonizaron uno de los romances más auténticos y conmovedores. Su conexión, basada en intereses compartidos y comunicación honesta, emocionó profundamente al público.

Nan-young y Jay – Perdidos en la luz de las estrellas

Un romance que desafía el tiempo y el espacio. Ella sueña con Marte; él repara recuerdos. Juntos protagonizan una historia de amor que pone a prueba el destino y los sueños personales.

Jamie y Anna – Mi año en Oxford

Jamie y Anna

Entre bibliotecas antiguas y poesía, Jamie y Anna viven un romance que transforma planes de vida. Su historia demuestra que algunos amores llegan para cambiarlo todo, aunque no duren para siempre.

Sasha y Esther – Nadie quiere esto

Sasha y Esther

En medio de crisis personales y decisiones difíciles, esta pareja madura enfrenta el miedo al tiempo y a la pérdida. Su historia reflejó las dudas reales del amor a largo plazo.

Maggie y Cal – Cruce de Sullivan

Maggie y Cal.

Tras varias temporadas de espera, Maggie y Cal finalmente encuentran estabilidad. Su relación es un recordatorio de que el amor también implica paciencia y segundas oportunidades.

Alex y Laura – Rebelde

Alex y Laura

Una pareja poco convencional atrapada entre secretos, conspiraciones y un futuro incierto. A pesar de las banderas rojas, su unión despierta empatía y curiosidad.

Noah y Joanne – Nadie quiere esto

Ae-sun y Gwan-sik

Un rabino y una podcaster sexual que rompen esquemas. Su relación desafía creencias, prejuicios y expectativas sociales, convirtiéndose en uno de los romances más comentados.