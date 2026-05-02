¡No te lo pierdas! Estrenos de Netflix para el mes de mayo

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Llegó el mes de mayo y, como cada mes, la plataforma de streaming Netflix lanza sus variados estrenos para cautivar a todo tipo de audiencia.

Desde intensos dramas que conmueven hasta cintas de acción, pasando por comedias ligeras para relajarse o series de terror que prometen mantenerte al borde del asiento, A continuación, te compartimos una guía detallada con lo más destacado y novedoso que llega a la plataforma.

Estrenos del mes de mayo (películas)

1- Intercambiados (1 de mayo): Una pequeña criatura del bosque y un ave majestuosa intercambian cuerpos. Ahora, deben aliarse para sobrevivir a la aventura más salvaje de sus vidas.

Intercambiados

2- Criaturas luminosas (8 de mayo)

Mientras trabaja por las noches en un pequeño acuario, una viuda forja un vínculo con un pulpo inteligente y un joven sin rumbo en este emotivo drama basado en la exitosa novela.

Criaturas luminosas

3- Ladies First (22 de mayo):

Una comedia fantástica protagonizada por Sacha Baron Cohen sobre un mundo donde los roles de género se invierten.

Mujeres primero

4- Sangre asesina

Una mujer perseguida por su inusual tipo de sangre encuentra protección y amor en los brazos de un asesino letal. Juntos, luchan por sobrevivir.

Estrenos del mes de mayo (series)

1- Berlín y la dama del armiño (15 de mayo): El esperado spin-off de La casa de papel continúa explorando los robos más elegantes de Berlín.

Berlín y la dama del armiño

2- Los peores ex del mundo - Temporada 2 (6 de mayo)

Nuevas historias reales y perturbadoras en esta serie documental.

Los peores ex del mundo

3- The Boroughs: Jubilación rebelde (21 de mayo)

Jubilación

Una nueva propuesta de ciencia ficción producida por los creadores de Stranger Things

4- Devil May Cry - Temporada 2 (12 de mayo):

Devil May Cry

Para los amantes del anime y la acción, regresa la adaptación de la famosa franquicia de videojuegos.