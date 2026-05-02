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¡No te lo pierdas! Estrenos de Netflix para el mes de mayo
Llegó el mes de mayo y, como cada mes, la plataforma de streaming Netflix lanza sus variados estrenos para cautivar a todo tipo de audiencia.
Llegó el mes de mayo y, como cada mes, la plataforma de streaming Netflix lanza sus variados estrenos para cautivar a todo tipo de audiencia.
Desde intensos dramas que conmueven hasta cintas de acción, pasando por comedias ligeras para relajarse o series de terror que prometen mantenerte al borde del asiento, A continuación, te compartimos una guía detallada con lo más destacado y novedoso que llega a la plataforma.
Estrenos del mes de mayo (películas)
1- Intercambiados (1 de mayo): Una pequeña criatura del bosque y un ave majestuosa intercambian cuerpos. Ahora, deben aliarse para sobrevivir a la aventura más salvaje de sus vidas.
2- Criaturas luminosas (8 de mayo)
Mientras trabaja por las noches en un pequeño acuario, una viuda forja un vínculo con un pulpo inteligente y un joven sin rumbo en este emotivo drama basado en la exitosa novela.
3- Ladies First (22 de mayo):
Una comedia fantástica protagonizada por Sacha Baron Cohen sobre un mundo donde los roles de género se invierten.
4- Sangre asesina
Una mujer perseguida por su inusual tipo de sangre encuentra protección y amor en los brazos de un asesino letal. Juntos, luchan por sobrevivir.
Estrenos del mes de mayo (series)
1- Berlín y la dama del armiño (15 de mayo): El esperado spin-off de La casa de papel continúa explorando los robos más elegantes de Berlín.
2- Los peores ex del mundo - Temporada 2 (6 de mayo)
Nuevas historias reales y perturbadoras en esta serie documental.
3- The Boroughs: Jubilación rebelde (21 de mayo)
Una nueva propuesta de ciencia ficción producida por los creadores de Stranger Things
4- Devil May Cry - Temporada 2 (12 de mayo):
Para los amantes del anime y la acción, regresa la adaptación de la famosa franquicia de videojuegos.