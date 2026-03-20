Tu guía de fin de semana: las series y películas que están rompiendo en Netflix

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El fin de semana es sagrado para bajar revoluciones, olvidarte del estrés y tirarte en el mueble con algo bueno que ver. Y si es con tus snacks favoritos al lado, mejor todavía.

Por eso te traemos un top cinco de las series y películas que están en tendencia en Netflix para que no pierdas tiempo buscando.

Desde producciones grabadas en República Dominicana hasta esa vieja confiable que nunca falla. Vieja, sí… pero buenísima.

Prepara las palomitas y dale play.

One Piece

Acompañado de su ecléctica tripulación, el joven pirata Monkey D. Luffy emprende un viaje en busca de un tesoro legendario en esta adaptación del popular manga.

Esa noche

Cuando una joven e ingenua madre soltera se ve involucrada en un homicidio durante unas vacaciones, sus hermanas le prestan ayuda de inmediato, pero terminan empeorándolo todo.

Seducción fatal

Una profesora casada queda envuelta en un apasionado romance con un joven que le abre un camino de tragedia y traición que involucra a sus seres más cercanos.

The Vampires Diaries

Atrapados en cuerpos adolescentes, los enemistados hermanos vampiros Stefan y Damon se pelean por la atención de la encantadora Elena.

María la caprichosa

Cuando un embarazo adolescente frustra el sueño de María de ser maestra, ella se vale de su temple para defender los derechos de las mujeres... y luchar por un futuro mejor.