Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Netflix

No te lo pierdas

Top 10 de las series y películas más populares de Netflix para este fin de semana

Estan son las producciones más populares de Netflix en la República Dominicana.

Netflix

Netflix

Oriana Martínez Núñez
Publicado por
Oriana Martínez Núñez

Creado:

Actualizado:

En:

Durante el fin de semana se han destacado series y películas en la plataforma de streaming Netflix que puedes maratonear ya sea solo o acompañado. 

Estan son las producciones más populares de Netflix en la República Dominicana.

Series

1- Los Dinosaurios

Los Dinosaurios

Los Dinosaurios

Desde el primero hasta el último dinosaurio, esta épica serie documental examina los 165 millones de años en que dominaron la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución.

2- Bridgertong

Bridgerton

Bridgerton

La nueva historia que sacude a la alta sociedad: el eterno soltero Benedict Bridgerton se enamora de una carismática criada disfrazada en un baile de máscaras.

3- Vladimir 

Vladimir

Vladimir

Una académica se obsesiona con un apuesto colega nuevo… y lanza al vacío su ya de por sí complicados matrimonio y carrera.

4- Lobo adolescente

Lobo adolescente

Lobo adolescente

La mordida de un animal transforma a un chico en hombre lobo. De la noche a la mañana se convierte en un atleta que atrae a las chicas, pero no todo es perfecto.

5- Un novio por suscripción 

un novio por suscripción

un novio por suscripción

Películas 

1- Máquina de guerra 

Máquina de guerra

Máquina de guerra

En su última misión de entrenamiento, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable.

2-Jerarquía

Jerarquia

Jerarquia

Justo antes del mayor golpe de su historia, la meticulosa operación criminal de dos hermanos comienza a descarrilarse con el regreso de una figura del pasado.

3- Flow callejero 3

Flow

Flow

Mientras buscan los medios para sobrevivir, tres hermanos —un gánster, un universitario y un adolescente impresionable— aprenden lecciones difíciles en los márgenes de la sociedad.

4-  Un jefe en pañales 

Jefe en pañales

Jefe en pañales

Un niño se ve envuelto en un complot corporativo a causa de su hermanito bebé, quien solo habla de negocios cuando no están sus padres

5- Acusada

Acusada

Acusada

La vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad.

tracking