Top 10 de las series y películas más populares de Netflix para este fin de semana

Durante el fin de semana se han destacado series y películas en la plataforma de streaming Netflix que puedes maratonear ya sea solo o acompañado.

Estan son las producciones más populares de Netflix en la República Dominicana.

Series

1- Los Dinosaurios

Los Dinosaurios

Desde el primero hasta el último dinosaurio, esta épica serie documental examina los 165 millones de años en que dominaron la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución.

2- Bridgertong

Bridgerton

La nueva historia que sacude a la alta sociedad: el eterno soltero Benedict Bridgerton se enamora de una carismática criada disfrazada en un baile de máscaras.

3- Vladimir

Vladimir

Una académica se obsesiona con un apuesto colega nuevo… y lanza al vacío su ya de por sí complicados matrimonio y carrera.

4- Lobo adolescente

Lobo adolescente

La mordida de un animal transforma a un chico en hombre lobo. De la noche a la mañana se convierte en un atleta que atrae a las chicas, pero no todo es perfecto.

5- Un novio por suscripción

un novio por suscripción

Películas

1- Máquina de guerra

Máquina de guerra

En su última misión de entrenamiento, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable.

2-Jerarquía

Jerarquia

Justo antes del mayor golpe de su historia, la meticulosa operación criminal de dos hermanos comienza a descarrilarse con el regreso de una figura del pasado.

3- Flow callejero 3

Flow

Mientras buscan los medios para sobrevivir, tres hermanos —un gánster, un universitario y un adolescente impresionable— aprenden lecciones difíciles en los márgenes de la sociedad.

4- Un jefe en pañales

Jefe en pañales

Un niño se ve envuelto en un complot corporativo a causa de su hermanito bebé, quien solo habla de negocios cuando no están sus padres

5- Acusada

Acusada

La vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad.