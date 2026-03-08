No te lo pierdas
Top 10 de las series y películas más populares de Netflix para este fin de semana
Estan son las producciones más populares de Netflix en la República Dominicana.
Durante el fin de semana se han destacado series y películas en la plataforma de streaming Netflix que puedes maratonear ya sea solo o acompañado.
Series
1- Los Dinosaurios
Desde el primero hasta el último dinosaurio, esta épica serie documental examina los 165 millones de años en que dominaron la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución.
2- Bridgertong
La nueva historia que sacude a la alta sociedad: el eterno soltero Benedict Bridgerton se enamora de una carismática criada disfrazada en un baile de máscaras.
3- Vladimir
Una académica se obsesiona con un apuesto colega nuevo… y lanza al vacío su ya de por sí complicados matrimonio y carrera.
4- Lobo adolescente
La mordida de un animal transforma a un chico en hombre lobo. De la noche a la mañana se convierte en un atleta que atrae a las chicas, pero no todo es perfecto.
5- Un novio por suscripción
Películas
1- Máquina de guerra
En su última misión de entrenamiento, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable.
2-Jerarquía
Justo antes del mayor golpe de su historia, la meticulosa operación criminal de dos hermanos comienza a descarrilarse con el regreso de una figura del pasado.
3- Flow callejero 3
Mientras buscan los medios para sobrevivir, tres hermanos —un gánster, un universitario y un adolescente impresionable— aprenden lecciones difíciles en los márgenes de la sociedad.
4- Un jefe en pañales
Un niño se ve envuelto en un complot corporativo a causa de su hermanito bebé, quien solo habla de negocios cuando no están sus padres
5- Acusada
La vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad.