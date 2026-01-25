¿Cómo se traduce este amor? o Good Doctor; tendencias de Netflix, que no te puedes perder

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La plataforma de streaming Netflix ha marcado tendencia en los últimos días con películas y series que ha conectado con el público en diversos géneros como amor, comedia, acción, romance coreano, entre otros.

Ya sea en la comodidad de tu casa o desde la computadora o celular, disfruta de las tendencias que ha conectado con la audiencia; entre ellas están:

Series

1- ¿Cómo se traduce este amor?

Es un K-drama que narra el romance entre Joo Ho-jin, un intérprete brillante capaz de traducir varios idiomas pero incapaz de entender las señales emocionales, y Cha Mu-hee, una actriz de fama mundial que esconde su soledad tras una fachada de frialdad.

La trama se desarrolla mientras viajan por el extranjero por trabajo, mostrando que el amor no siempre se entiende con palabras, sino a través de gestos y empatía. Es una historia sobre cómo superar los traumas del pasado y aprender a "traducir" los sentimientos reales del otro.

2. Good Doctor

Good Doctor serie

Es un joven cirujano con autismo y síndrome del sabio (un talento prodigioso para la medicina y la memoria visual). La historia se centra en su lucha por demostrar que su condición no es un impedimento, sino una herramienta para salvar vidas, mientras enfrenta el prejuicio de sus colegas y aprende a conectar emocionalmente con sus pacientes.

3. Stranger Things

Stranger Things

Es una serie de suspenso y ciencia ficción ambientada en los años 80 que comienza con la misteriosa desaparición de un niño en el pueblo de Hawkins, revelando la existencia de una dimensión aterradora llamada el Mundo del Revés y a una niña con poderes telequinéticos llamada Once. A lo largo de sus temporadas, un grupo de amigos debe enfrentarse a conspiraciones gubernamentales y criaturas monstruosas para salvar su mundo, convirtiéndose en un fenómeno cultural que mezcla la nostalgia ochentera con una épica batalla final entre el bien y el mal.

4. Película. Sin tiempo para morir

Sin tiempo para morir.

En la última misión de Daniel Craig como James Bond, el agente 007 sale de su retiro en Jamaica para enfrentar a Safin, un villano que posee una letal tecnología biológica basada en nanobots diseñada para atacar el ADN específico de sus víctimas. A lo largo de una trama cargada de sacrificio y revelaciones personales, Bond descubre que tiene una hija con Madeleine Swann, lo que eleva las apuestas emocionales a un nivel nunca antes visto en la franquicia.

5. Ella y él

Ella y él

Un detective y una periodista que están casados ―pero distanciados― compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso

6. El botín

El botin

Es un intenso thriller de acción protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck que sigue a un equipo táctico de narcóticos en Miami tras el hallazgo accidental de 20 millones de dólares ocultos en una casa de seguridad. Lo que comienza como un operativo oficial se convierte rápidamente en una pesadilla de paranoia y traición, ya que los agentes quedan atrapados en el lugar mientras deciden si entregar el dinero o robárselo, todo mientras son asediados por fuerzas externas que buscan el botín. La historia explora la delgada línea entre el deber y la codicia, poniendo a prueba la lealtad de dos mejores amigos en una situación límite.