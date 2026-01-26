Donald Trump dice que se investiga la muerte de Alex Pretti tras disparos de agentes de ICE en Minneapolis

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción internacional (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmo que se está investigando el incidente en el que resultó muerto Alex Pretti en Minneapolis, por disparos de un agente de inmigración (ICE), e indicó su disposición a retirar a los agentes de la ciudad, aunque sin mencionar fecha alguna.

En una breve entrevista exclusiva que publica hoy el diario Wall Street Journal, Trump dijo que su gobierno estaba investigando el incidente pero no respondió, según el diario, cuando se le preguntó dos veces si el agente que disparó a Alex Pretti había actuado correctamente.

«Estamos investigando, revisando todo y emitiremos una resolución», dijo Trump, matizando lo que hasta entonces habían manifestado públicamente algunos miembros de su administración.

Versiones contradictorias

Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, fue asesinado por agentes del ICE el sábado por la mañana en una calle de Minneapolis, tras reducirlo cuando grababa con su teléfono móvil a los agentes durante una manifestación contra la política migratoria de la Administración Trump.

El comandante general de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Gregory Bovino, dijo este domingo que hay «mucha especulación» sobre si los agentes habían visto a Alex Pretti blandiendo un arma antes de matarlo a tiros, y que los agentes «tuvieron una fracción de segundo para tomar una decisión».

No obstante, los vídeos publicados hasta el momento contradicen la versión oficial.

El Departamento de Seguridad Nacional alegó que Pretti se «resistió violentamente» a ser desarmado hasta que los agentes realizaron «disparos defensivos», aunque las imágenes grabadas por los transeúntes contradicen esa versión y muestran a un agente federal disparando varias veces contra Pretti, según recuerda el WSJ.

Trump critica que el fallecido portara un arma

En la entrevista con el WSJ, el presidente Trump criticó a Pretti por llevar un arma: «No me gustan los disparos. No me gustan», añadió Trump. «Pero no me gusta que alguien entre en una protesta con un arma muy potente, completamente cargada y con dos cargadores llenos de balas. Eso tampoco es una buena señal»

Trump afirmó que Pretti portaba un «arma muy peligrosa, un arma peligrosa e impredecible», y agregó: «Es un arma que se dispara sin que la gente lo sepa».

Sobre una posible retirada de los agentes del ICE, Trump afirmó que «en algún momento nos iremos», sin indicar fecha alguna.

También señaló que los agentes habían «hecho un trabajo fenomenal» y que se dejaría allí «a un grupo de personas por el fraude financiero», en referencia al presunto «fraude a la asistencia social» que ha utilizado como justificación para incrementar en la ciudad la aplicación de las leyes antiinmigratorias.

El ‘zar’ de la frontera hace frente a la situación

Trump también informó este lunes de que va a enviar a su ‘zar’ de la frontera, Tom Homan, a Mineápolis, en el estado de Minnesota, después que las tensiones entre los agentes federales y los manifestantes sigan en aumento.

«Esta noche enviaré a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí. Tom es duro pero justo, y me informará directamente a mí», escribió Trump en su red social, Truth Social.

«Se está llevando a cabo una importante investigación sobre el fraude masivo de más de 20.000 millones de dólares en prestaciones sociales que ha tenido lugar en Minnesota y que es, al menos en parte, responsable de las violentas protestas organizadas que se están produciendo en las calles», explicó.

Además, criticó a la congresista demócrata Ilhan Omar, de origen somalí, y la señaló por, según él, abandonar Somalia «sin nada» y tener «un patrimonio de más de 44 millones de dólares».

En 2024, Trump eligió a Homan para aplicar su dura política de control fronterizo, si bien ya formó parte del equipo del presidente en su anterior mandato (2017-2021).