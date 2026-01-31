¿Qué ver en Netflix este fin de semana? 7 series y películas que te atraparán

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este fin de semana no hay espacio para el aburrimiento. Desde la comodidad de tu hogar puedes vivir mil emociones a través de la pantalla.

Por esa razón te traemos siete series y películas de Netflix para que disfrutes de un maratón. Haz tus palomitas y elige por cuál empezar.

Bridgerton

La nueva historia que sacude a la alta sociedad: el eterno soltero Benedict Bridgerton se enamora de una carismática criada disfrazada en un baile de máscaras.

Él y ella

Un detective y una periodista que están casados ―pero distanciados― compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso.

Sin tiempo para morir

Tras su retiro del MI6, James Bond regresa a la acción cuando un antiguo aliado en la CIA lo recluta para rescatar a un científico secuestrado y detener una nueva arma mortal.

Los siete magníficos

Cuando un empresario industrial sediento de sangre amenaza una pequeña ciudad, un cazarrecompensas forma un grupo de hombres peligrosos y muy hábiles.

Ocean's 8: Las estafadoras

Recién salida de prisión, Debbie Ocean planea robar un legendario collar durante la Met Gala. Para ello, recluta a siete mujeres con el fin de ejecutar el golpe perfecto.

De vuelta a la acción

Quince años después de desaparecer de la CIA y empezar una familia, los insuperables Matt y Emily regresan al mundo del espionaje cuando se revela su verdadera identidad.

Focus: Maestros de la estafa

Tres años después de terminar un romance con su protegida, el estafador Nicky Spurgeon la encuentra al otro lado de su nuevo y elaborado fraude.