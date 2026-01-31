Tendencias
¿Qué ver en Netflix este fin de semana? 7 series y películas que te atraparán
¡El fin de semana ya llegó! Sumérgete en un mundo lleno de intrigas y romances con nuestras selecciones imperdibles de Netflix.
Este fin de semana no hay espacio para el aburrimiento. Desde la comodidad de tu hogar puedes vivir mil emociones a través de la pantalla.
Por esa razón te traemos siete series y películas de Netflix para que disfrutes de un maratón. Haz tus palomitas y elige por cuál empezar.
Bridgerton
La nueva historia que sacude a la alta sociedad: el eterno soltero Benedict Bridgerton se enamora de una carismática criada disfrazada en un baile de máscaras.
Él y ella
Un detective y una periodista que están casados ―pero distanciados― compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso.
Sin tiempo para morir
Tras su retiro del MI6, James Bond regresa a la acción cuando un antiguo aliado en la CIA lo recluta para rescatar a un científico secuestrado y detener una nueva arma mortal.
Alegría
Los siete magníficos
Cuando un empresario industrial sediento de sangre amenaza una pequeña ciudad, un cazarrecompensas forma un grupo de hombres peligrosos y muy hábiles.
Ocean's 8: Las estafadoras
Recién salida de prisión, Debbie Ocean planea robar un legendario collar durante la Met Gala. Para ello, recluta a siete mujeres con el fin de ejecutar el golpe perfecto.
De vuelta a la acción
Quince años después de desaparecer de la CIA y empezar una familia, los insuperables Matt y Emily regresan al mundo del espionaje cuando se revela su verdadera identidad.
Focus: Maestros de la estafa
Tres años después de terminar un romance con su protegida, el estafador Nicky Spurgeon la encuentra al otro lado de su nuevo y elaborado fraude.