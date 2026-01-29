¿Dónde ver las películas nominadas a los Oscar?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El cine se encamina hacia la gala más esperada del año: los Premios Óscar. Mientras llega la gran noche, los fanáticos tienen la oportunidad de ponerse al día y disfrutar en casa de varias de las películas que figuran entre las nominadas a este prestigioso galardón, disponibles en plataformas como Netflix, Prime Video, Apple TV y HBO Max.

Según Netflix, estas producciones destacan por su calidad artística y técnica, tanto delante como detrás de cámaras, lo que les ha valido el reconocimiento de la Academia.

Estas son algunas de las películas que puedes ver en streaming:

Frankenstein – Netflix

El cineasta ganador del Óscar Guillermo del Toro reinventa el clásico de Mary Shelley, explorando la ambición humana y sus consecuencias a través de una mirada oscura y profundamente emocional.

Protagonizada por Jacob Elordi.

Sueños de tren – Netflix

La historia de un leñador que vive con serenidad, amor y pérdida en medio de una etapa de grandes transformaciones en los Estados Unidos de principios del siglo XX.

Bugonia – Prime Video

Dos jóvenes obsesionados con teorías conspirativas secuestran a la directora ejecutiva de una poderosa empresa, convencidos de que es un ser extraterrestre que planea destruir la Tierra.

F1®: La película – Prime Video

La leyenda del automovilismo Sonny Hayes regresa para liderar un equipo de Fórmula 1 en crisis y convertirse en mentor de un joven talento, mientras busca su última oportunidad de redención.

Hamnet – Prime Video

Una historia íntima y conmovedora sobre el amor y la pérdida que inspiró la creación de Hamlet, la obra inmortal de William Shakespeare.

Más películas

Marty Supreme – Prime Video / Apple TV

Una batalla tras otra – Prime Video / Apple TV / HBO Max

Agente secreto – Prime Video / Apple TV

Valor sentimental – Prime Video / Apple TV

Pecadores – Prime Video / HBO Max / Apple TV