La noche de la música global

Los premios Grammy se celebran mañana, con una gran fiesta que resalta y celebra la música sin importar su cultura, o su origen.

La gala tendrá como escenario este año el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California y según la página oficial del premios, los que actuaran esta noche son: Lady Gaga, Lauryn Hill, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Leon Thomas, Olivia Dean, Pharrell Williams, Post Malone, Katseye, Lola Young, Slash, The Marias, Sombr, Addison Rae y Alex Warren se subirán al escenario. Entre los presentadores, Karol G, Chappell Roan, Charli XCX, Nikki Glaser, entre otros.

Como cada año, desde antes de la ceremonia, la brújula del gusto musical siempre apunta para una canción global favorita, y este año todo los caminos conducen a “Golden”, uno de los temas de la película KPop Demon Hunters, que interpreta el grupo ficticio Huntr/x —formado por las voces reales de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

KPop Demon Hunters, tuvo un gran logro al recibir una nominación al Grammy en la categoría de “Canción del Año”, batallando en esa misma categoría con grandes como Lady Gaga Billie Eilish.

Representando a los latinos se encuentra Bad Bunny, quien ratifica su poder musical al estar nominado en la categoría “Mejor Álbum del Año” por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, un disco con una gran carga de mensaje políticos, añoranzas y diversidad de ritmos musicales.

Otro que destaca en la 68.ª edición de los premios Grammy, es Kendrick Lamar, el artista más nominado, con nueve candidaturas, la mayoría dgracias a su sexto álbum GNX.

A Lamar le sigue Lady Gaga con siete nominaciones, que incluye las categorías más importantes: grabación y canción del año por “Abracadabra”, así como álbum del año por 'Mayhem'.

La cantante se encuentra entre los artistas con mayor presencia en esta edición, junto a Cirkut y Jack Antonoff, mientras que Kendrick Lamar lidera con nueve candidaturas y Bad Bunny aspira a seis estatuillas.

Uno de los más esperados por sus fans es el cantante canadiense Justin Bieber, nominado a cuatro Grammys en esta edición, quien actuará por primera vez en la gala de estos premios, que se celebran este domingo en Los Ángeles para reconocer a los mejores artistas de la industria musical internacional.

El cantante aspira a cuatro galardones en estos premios, incluido álbum del año (‘Swag’), mejor interpretación pop solista (‘DAISIES’), mejor álbum vocal pop (‘Swag’) y mejor interpretación de R&B (‘YUKON’).

Las presentaciones públicas del cantante de “Baby”, han sido escasas en los últimos años, aunque este 2026 está previsto que, además de su presencia en los Grammy, encabece el cartel del festival Coachella que se celebra el próximo abril.

La ceremonia de los Grammy será presentada por el comediante y presentador Trevor Noah, quien ha sido el anfitrión durante seis años consecutivos.

Este será su último año como presentador de los premios, marcando el fin de su etapa al frente de la gala.