¿Un nuevo bolso de Balenciaga? La bolsa amarilla viral de la actriz Zhang Jingyi tiene otra historia

Una simple bolsa amarilla terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales. Las imágenes de la actriz china Zhang Jingyi con el llamativo accesorio llevaron a muchos usuarios a pensar que se trataba de un nuevo y provocador diseño de Balenciaga.

Sin embargo, según informó Infobae, el objeto que despertó la curiosidad de miles de internautas no pertenece al catálogo de la marca de lujo.

De acuerdo con ese medio, el accesorio que llevaba la actriz era en realidad una bolsa de plástico común, utilizada como parte de la promoción de su nueva película The One.

En la cinta, Zhang Jingyi interpreta a Yu Yan, una joven cuyos padres son sordos. Dentro de la historia, el personaje utiliza una bolsa amarilla brillante para que sus padres puedan identificarla a la distancia, ya que no pueden escucharla.

Por esa razón, la actriz decidió aparecer en público con el mismo objeto durante la promoción del filme, como una forma de reforzar el simbolismo del accesorio dentro de la narrativa de la película, según explicó Infobae.

El rumor que confundió a las redes

Las fotografías circularon rápidamente en plataformas como TikTok y X, donde varios usuarios asumieron que se trataba de un nuevo diseño de Balenciaga, debido a la reputación de la marca por transformar objetos cotidianos en artículos de lujo.

Según Infobae, el rumor creció al punto de que muchos internautas comenzaron a buscar en internet el supuesto producto, convencidos de que se trataba de un lanzamiento real de la firma.

En realidad, la bolsa amarilla nunca fue diseñada ni vendida por Balenciaga.

El antecedente de la “bolsa de basura” de Balenciaga

La confusión también tiene explicación: la firma ya ha lanzado productos inspirados en objetos cotidianos. Uno de los más polémicos fue el bolso “Trash Bag Large Pouch”, inspirado en una bolsa de basura doméstica.

Ese modelo, elaborado con materiales de lujo, llegó a venderse por alrededor de 2,100 dólares, lo que generó críticas y una amplia conversación en redes sociales, según reseñó Infobae.

En el caso de Zhang Jingyi, el objeto viral formó parte de una estrategia creativa de promoción. La actriz utilizó el mismo elemento que su personaje emplea en la historia para conectar con el público y destacar el mensaje de la película.