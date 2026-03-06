Patricia Muñoz, lista para brillar en obra “TOC TOC”

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Patricia Muñoz es una destacada actriz dominicana, quien tratando de escapar de la rutina y el trabajo en las zonas francas, un día del año 1992, decidió iniciar carrera como actriz, junto a Doña Germana Quintana en el Teatro Club Arroyo Hondo.

A propósito del mes del teatro, marzo, en una entrevista exclusiva para el periódico Hoy, Patricia asegura que ha encontrado en el teatro el equilibrio casi perfecto entre lo artístico y lo laboral, y el mejor ejemplo de ello es “TOC TOC” empresarial.

Después de 30 obras, 600 presentaciones y 20 nominaciones a premios Soberano, ahora le toca representar a uno de los personajes icónicos en la obra “TOC TOC”, que se sigue presentando este viernes 6 y sábado 7 de este mes en el Teatro Lope de Vega, bajo la dirección de Indiana Brito y la producción general de Gianni Paulino.

La comedia teatral entra a lo empresarial para sanear el clima laboral, ya que trata con la tolerancia, manejo de conflictos, empatía y liderazgo para el logro de una mejora en el clima laboral.

¿En qué lugar colocas “TOC TOC” dentro de tu trayectoria?

“Entre mis 5 obras teatrales favoritas, porque esta obra escrita por Laurent Baffie, un exquisito dramaturgo francés y adaptada al español por Julian Quintanilla, ha sabido presentar los trastornos obsesivos compulsivos, unos problemas mentales que muchos padecen y que son poca veces diagnosticados, con mensajes como la tolerancia, resiliciencia, y empatía. Eso la hace especial en mi y en el público”.

¿En qué tipo de obra te sientes cómoda?

“Tanto drama como comedia; ahora, hacer reír es mucho más difícil, tener el texto bueno y el timing, por menos de un segundo se daña un buen chiste que pudo haber dado risa, y no se logró. Me gusta hacer reir, pero el libreto y la actuación van de la mano”.

¿Cuánto parecido tiene Patricia Muñoz con su personaje de María en “TOC TOC”?

“Nos parecemos mucho en eso de verificar constantemente; si dejamos las llaves, cerramos la puerta, si tenemos los lentes, si nos tomamos las pastillas. Pero no nos parecemos en lo religioso ni en otras manías que presenta en la obra, que tendrán que ver la obra para saber cuáles son”.

¿Con qué personaje de la obra haces más química?

“Uf... está difícil. María como personaje siente química como tal con Camilo, el taxista, aritmomaníaco y acumulador, y a la vez, es muy empática con Lili (padece de palilia y ecolalia) y le agradezco mucho a Fred, que padece de síndrome de tourette y me llevo mal con Blanca, no la soporto. En la vida real, Patricia, se lleva bien con todos, somos un equipazo, gente que conozco de años; otros nuevos, pero super bien. La vamos disfrutando muchísimo”.

¿Crees que el dominicano ha despertado al teatro como un medio de disfrute artístico y ahora empresarial?

Vamos en camino, el público ha asistido masivamente y eso es un buen indicio, pero falta mucho todavía, mientras no llevemos el teatro a las escuelas de manera activa, educando en el oficio y creando público, no lo lograremos. No se disfruta lo que no se conoce, si voy a un concierto sin saberme las canciones no lo gozaré.

¿Cree Patricia que el teatro puede ser terapia para la audiencia?

“Sí, claro. En el teatro podemos proyectarnos en los personajes, ver nuestros problemas expuestos y encontrar soluciones a la situación vista a través de otros ojos, tal y como lo puede ser una buena película y un buen libro”.

¿Qué es lo importante para que aceptes un papel teatral? Productora, directora, obra, tema, dinero?

“En primer lugar los miembros del equipo, si ya el teatro no me hará rica debo al menos pasarlo bien. Con relación a la obra o al personaje suelo confiar en el director que me convoca. También trato de escribir mis propias historias y crear mis propios personajes, los prefiero ajados, con vivencias, con arrugas e historias que contar”.

¿Por qué ir a ver “TOC TOC”?

“Porque tal vez no haya otra oportunidad de verla, hay que aprovecharla este fin de semana, en el Teatro Lope de Vega, 6 y 7 de marzo, iniciando el mes del Teatro.

Porque lo van a pasar tan bien que se quedarán hablando de la obra y de los personajes, entre risas y mucho cariño, por varios días”.

¿Cómo describirías “TOC TOC”?

“Una obra redonda, sin desperdicios… espectacular!”.