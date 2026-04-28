El golfista Wolmer Murillo se corona campeón en el Dye Fore durante el Tour Canita

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PUNTA CANA.- El golfista profesional Wolmer Murillo se coronó campeón de la séptima parada del Tour Canita Mastercard Banreservas, celebrada este fin de semana en el campo Dye Fore de Casa de Campo.

Murillo firmó tarjetas de 66+70 y 69, totalizando 205 golpes, seguido del amateur Rhadamés Peña, con 69+72 y 71, 212; tercero para Anthony García, un golpe más, 213.

El torneo tuvo la supervisión técnica de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y contó con el patrocinio de Mastercard Banreservas, Puntacana Resort And Club, Olsa, Wendys, Fiduciara Reservas, Ministerio de Turismo, Banco de Reservas, Mitre, Pizza Hut, Chilis, Hartemania, Airport Team Solution, Cerveza Canita, Fedogolf y TIMM.

Es la primera vez que Wolmer Murillo gana una parada del Tour Canita con lo que subió al segundo puesto del ranking que brinda tres puestos para el Corales PGA Championship.

En la Mid-Amateur, Erick Morales de Puerto Rico la dominó, con 223 golpes en tres rondas, Oscar Sánchez segundo tras compilar 228; David Jams Benitez con 233 impactos quedó tercero.

El veteranísimo Juan Campusano con 145 golpes en dos rondas se coronó en la categoría Seniors; Raul Cendoya y Ermenegildo Vasquez, con 147 y 150, lo escoltaron.

La octava parada del evento será celebrada los días 22, 23 y 24 de mayo, en Punta Espada del complejo Cap Cana Ciudad Destino.