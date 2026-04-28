Convocan vigilia en el Palacio de Justicia en memoria de víctimas del Jet Set

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El movimiento Justicia Jet Set convocó a una “Vigilia de Luz y Esperanza” en honor a las víctimas de la tragedia del 8 de abril de 2025, que ha conmocionado al país y a otras naciones del mundo.

La actividad se realizará este jueves 30 de abril, a las 7:00 de la noche, en el Palacio de Justicia, donde familiares, allegados y ciudadanos encenderán una vela por cada vida perdida y rendir homenaje a quienes ya no están.

“Nos reunimos para honrar la memoria de quienes ya no están, encendiendo una vela por cada vida que sigue iluminando nuestros corazones”, expresa la convocatoria publicada por el movimiento en la red social Instagram.

Asimismo, exhortaron a los asistentes a llevar una vela como símbolo de esperanza y oración.

“Que cada luz sea una oración… y cada oración, un abrazo al cielo. Porque su memoria vive en nosotros, seguimos firmes”, señalaron.

La convocatoria forma parte de las manifestaciones de solidaridad y de reclamo de justicia que se han mantenido tras el colapso del techo de la emblemática discoteca, que dejó un saldo de 236 personas muertas y 180 lesionadas.