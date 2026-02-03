Premios Soberano 2026: Lista completa de nominados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Premios Soberano, que volverán a ser producidos por tercer año consecutivo por el exitoso empresario artístico César Suárez Jr., copatrocinados por la Cervecería Nacional Dominicana, se llevarán a cabo el miércoles 18 de marzo, con el inicio de la alfombra roja a las 7:00 de la noche y la ceremonia a partir de las 8:00 p.m. El evento contará con transmisión para Estados Unidos a través de Univisión y por la plataforma ViX.

RENGLÓN POPULAR

Merenguero del Año

Eddy Herrera

Los Hermanos Rosario

Miriam Cruz

Héctor Acosta

Jandy Ventura

«Programa Diario de Entretenimiento»

-El Show del Mediodía

-De Extremo a Extremo

-Esta Noche Mariasela

-Too Much

-El Mangú de la Mañana

«Álbum del Año»

-Novato Apostador. Eddy Herrera

-Infinito Positivo. Hermanos Rosario

-Puñito de Yocahú. Vicente García

-A la Manera Mía. Fernando Villalona

-Colección de Amor. Marte o Venus

«Presentador de TV»

– Jochy Santos

-Brea Frank

-Iván Ruíz

«Presentadora de TV»

-Jatnna Tavarez

-Luz García

-Pamela Sued

-Jenny Blanco

-Milagros Germán