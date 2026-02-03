¡Felicidades!
Premios Soberano 2026: Lista completa de nominados
La gala número 41 del principal evento artístico del país se celebrará el 18 de marzo bajo la producción de César Suárez Jr.
Los Premios Soberano, que volverán a ser producidos por tercer año consecutivo por el exitoso empresario artístico César Suárez Jr., copatrocinados por la Cervecería Nacional Dominicana, se llevarán a cabo el miércoles 18 de marzo, con el inicio de la alfombra roja a las 7:00 de la noche y la ceremonia a partir de las 8:00 p.m. El evento contará con transmisión para Estados Unidos a través de Univisión y por la plataforma ViX.
RENGLÓN POPULAR
Merenguero del Año
Eddy Herrera
Los Hermanos Rosario
Miriam Cruz
Héctor Acosta
Jandy Ventura
«Programa Diario de Entretenimiento»
-El Show del Mediodía
-De Extremo a Extremo
-Esta Noche Mariasela
-Too Much
-El Mangú de la Mañana
«Álbum del Año»
-Novato Apostador. Eddy Herrera
-Infinito Positivo. Hermanos Rosario
-Puñito de Yocahú. Vicente García
-A la Manera Mía. Fernando Villalona
-Colección de Amor. Marte o Venus
«Presentador de TV»
– Jochy Santos
-Brea Frank
-Iván Ruíz
«Presentadora de TV»
-Jatnna Tavarez
-Luz García
-Pamela Sued
-Jenny Blanco
-Milagros Germán