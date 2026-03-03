Premios Soberano 2026: Estos son los famosos confirmados hasta ahora

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La industria del entretenimiento dominicano va contando los días para vivir este 18 de marzo los Premios Soberano 2026, el evento artístico más importante del país, organizado por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

La esperada gala, que reconoce lo mejor del arte, la comunicación y el espectáculo nacional e internacional, promete una edición cargada de sorpresas, reencuentros y grandes presentaciones.

Famosos confirmados hasta ahora

Georgina Duluc e Irving Alberti

Entre los talentos confirmados para subir al escenario figuran Irving Alberti y Georgina Duluc como los presentadores de la edición 41 de los Premios Soberano.

También están Nahiony Reyes, Nashla Bogaert, Juan Carlos Pichardo, Carlos Sánchez, Jessica Pereira como presentadores.

Mientras, que los encargados de la Alfombra Roja son: Sophia Sanabria y Karen Yaport.

Presentadores

Reconocimiento

La actriz Carlota Carretero será reconocida con el Premio a las Artes Escénicas.

Segmento musical

El merengue estará a cargo de Milly Quezada y Toño Rosario.

Mientras, que Dalvin La Melodía encenderá la noche con la bachata en un segmento musical.

Y Jezzy, Donaty Crazy Design conforman el segmento musical urbano.

El cantautor Pavel Núñez, también subirá al escenario para protagonizar un segmento especial donde interpretará una selección de sus grandes éxitos.