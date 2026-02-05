Premios Soberano 2026: Vladimir Jáquez suma su cuarta nominación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El comunicador y creador de contenido Vladimir Jáquez continúa afianzando su posición como una de las figuras más influyentes de la comunicación digital en República Dominicana.

Su canal de YouTube ha superado oficialmente los 190 millones de visualizaciones acumuladas tras seis años de trabajo ininterrumpido en la plataforma, un logro que evidencia la conexión sostenida con una audiencia amplia y diversa, tanto a nivel nacional como internacional.

A lo largo de este trayecto, Jáquez ha realizado más de 1,400 entrevistas en su programa digital “Más Allá de las Redes”, posicionando en el proceso un espacio donde convergen historias de superación, análisis social, cultura, entretenimiento y testimonios humanos de alto impacto.

Su estilo se ha caracterizado por priorizar la profundidad, el respeto por las historias de sus invitados y un enfoque que va más allá del contenido superficial, apostando por conversaciones que aportan valor, reflexión y contexto.

Este logro se produce en un momento clave de su carrera. Recientemente, Lord Jáquez ha incorporado dos nuevos contenidos en su canal: “Analizando la actualidad”, un segmento donde aborda temas de interés social junto al productor y comentarista Alex Taylord; y los contenidos de carácter documental titulados Prohibido Olvidar, centrados en acontecimientos y personajes que han marcado de forma significativa a la sociedad tanto a nivel nacional como internacional. Estas propuestas amplían la línea editorial del canal, reforzando su compromiso con el análisis y la memoria social.

Paralelamente, fue presentado como parte de la familia del programa radial La Universidad de la Calle, integrándose a este proyecto comunicacional, lo que amplía su presencia en nuevos formatos y audiencias. Esta incorporación representa un reconocimiento a su trayectoria y a su peso dentro del ecosistema mediático actual.

Asimismo, el comunicador celebra una nueva nominación a los Premios Soberano, en la categoría Mejor Programa Digital. Cabe destacar que, en la edición anterior de este importante premio, Jáquez fue el ganador en esta misma categoría. Esta cuarta nominación reafirma la consistencia de su trabajo y el respaldo tanto del público como de la industria, y consolida su credibilidad y relevancia dentro del ámbito de la comunicación digital en la República Dominicana.

Con más de 190 millones de vistas, miles de horas de contenido producido y una comunidad que continúa creciendo, Vladimir Jáquez se posiciona como un referente de la comunicación digital basada en la entrevista, la narrativa humana y el análisis social, demostrando que el contenido con propósito también puede alcanzar grandes cifras de alcance e impacto.