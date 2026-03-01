'Presagio', la obra de Elvis Polanco que honra a las víctimas del Jet Set

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El actor dominicano Elvis Polanco, quien desarrolla, de manera exitosa, su carrera artística en Chile presentará en el país, del 8 al 12 de abril, en la Sala Haffe Serulle de la Escuela Nacional de Teatro Bellas Artes, su obra teatral “Presagio”, impactante performance nacido desde la emoción y la memoria, para honrar a las víctimas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.

“Opté por abordar esta tragedia por la pérdida de mi primo, el diseñador de modas Martín Polanco y por todas las personas que fallecieron esa noche. Quise levantar mi voz como actor, como artista y como dominicano”, externó, emocionado, Polanco, cuya propuesta ha recibido el respaldo de la comunidad dominicana en Chile.

La impresionante propuesta escénica, que fue escrita por Cándido Abad González, junto a Polanco, adopta la forma de un trabajo ritual performativo con dos personajes.

“Se tratan de Juan Bautista, quien prepara el ambiente ceremonial, y la señora Lucrecia, madre que pierde a sus hijos en la tragedia y que representa simbólicamente a todas las madres de las víctimas. La obra convoca al público a participar de un acto de memoria inspirado en el ritual de nueve días que se realiza en la República Dominicana, trasladado simbólicamente a 2026”, explicó Polanco.

“Presagio”, obra con la cual Polanco destaca el poder del teatro como espacio de memoria y sanación colectiva, se presentará el miércoles 8 de abril, jueves 9 y viernes10 a las 8:30 P.M. En tanto, el sábado 11 será a las 8:00 P.M; y el domingo 12, a las 7.00 P.M. RD$ 500 pesos por persona.

Trayectoria Elvis Polanco

Elvis Polanco fue formado en la Escuela Nacional de Teatro de Bellas Artes, con licenciatura en Actuación Teatral por la Universidad Bolivariana en Chile, Maestría en Dirección Teatral por la Universidad de Chile y habilitación docente en la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Por igual, posee una sólida base académica en artes escénicas. La trayectoria del artista incluye, además, las obras “La madre de los caídos”, dedicada a las madres que continúan sufriendo la pérdida de sus hijos y que rescata el caso del dominicano Juan Andrés Blanco Castillo, estudiante de economía en Valparaíso, que fue detenido, torturado y asesinado.

Asimismo, “El último guardián, unipersonal sobre la vida de un ermitaño en la frontera noreste dominicana y “Herencia Ancestral”, pieza performática inspirada en el legado espiritual transmitido por su abuela materna, Altagracia Pacheco del Rosario (Chanita Pacheco).

Su trayectoria se caracteriza por el compromiso creativo, la memoria histórica y la identidad espiritual.