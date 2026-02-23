Cómo fue la marcha del Movimiento Justicia Jet Set y Los Haineros Dorados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con lágrimas de dolor y pancartas en mano, una multitud de personas —entre ellas sobrevivientes y familiares de las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025— marchó la tarde de este domingo en el municipio de Haina, en la provincia San Cristóbal, en reclamo de justicia.

La marcha pacífica, convocada por el Movimiento Justicia Jet Set, junto al grupo Los Haineros Dorados, partió desde la calle Duarte hasta el mural conmemorativo que recuerda a los fallecidos en la tragedia, ubicado en el sector El Distrito, en Bajos de Haina.

“El pueblo de Haina está totalmente condolido y por eso es que estamos dándole apoyo a este grupo que está dándole seguimiento al caso del Jet Set. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y vamos a apoyarlo hasta las últimas horas”, declaró Julio Berroa, presidente Clud Los Haineros Dorados.

“Es lamentable que todas estas personas hayan fallecido por la avaricia de una persona. Mi hija no tiene precio, mi hija ni ninguno de los que fallecieron ahí tienen precio. Y esta lucha la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”, agregó Anastasio Peguero, padre de una de las víctimas y miembro de Los Haineros Dorados.

Por su parte, el sacerdote Rogelio Cruz advirtió que, ante la magnitud del hecho, no hay otro camino que aplicar la justicia y pidió que el 8 de abril sea declarado día de duelo nacional.

“Lo que hizo Montesino al principio, no son seres humanos estos, no son seres humanos los que murieron en el Jet Set; no merecen, en este caso, que se les trate como tiene que ser tratado, que se les aplique la justicia que se les ha aplicado. Eso es lo que estamos reclamando. Además, para varios dolientes, declarar el 8 de abril como día de duelo nacional sería una forma de resaltar la memoria de los que murieron en la tragedia”, pronunció el religioso.

Entretanto, Ana María Ramírez, presidenta del Movimiento Justicia por el Jet Set, solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, que en su discurso de rendición de cuentas, previsto para el próximo 27 de febrero, se refiera a la tragedia que dejó más de 230 fallecidos.

“Le pedimos al presidente que el 27 de febrero, Día de Nuestra Independencia Nacional, en su discurso de rendición de cuentas, él se pronuncie sobre esta tragedia. No queremos que él esté ausente, no queremos que él esté indiferente”, expresó la también sobreviviente del desplome.

Se recuerda que, por el hecho, el Ministerio Público responsabilizó a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por homicidio involuntario y por golpes y heridas involuntarias.