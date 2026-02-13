Prince Royce y Romeo en Premio Lo Nuestro 2026

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

La bachata volverá a ocupar un lugar estelar en Premios Lo Nuestro 2026. Los cantantes dominicanos Romeo Santos y Prince Royce fueron confirmados como parte de las presentaciones musicales de la gala, que se celebrará el próximo 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami.

El anuncio fue realizado por TelevisaUnivision, cadena responsable del evento, destacando que el “Rey” y el “Príncipe” de la bachata, interpretarán una mezcla de sus más recientes éxitos, incluidos en su producción conjunta “Better Late Than Never”.

Será una de las actuaciones más esperadas de la noche, ya que marca la primera presentación de ambos artistas en un escenario de esta magnitud, intepretando por primeva vez canciones conjuntas como “!Ay!, San Miguel”, “Lokita por mí” y “Estocolmo” , entre otros temas, incluidos en la producción lanzada a finales del año pasado.

Ambos intérpretes, de ascendencia dominicana, también figuran dentro de los nominados en distintas categorías de la premiación que reconoce lo más destacado del año en la industria de la música.

El evento será transmitido en RD a través de Telecentro, canal 13.

Tokischa debutará

De acuerdo a un comunicado, la controversial intérprete urbana se presentará por primera vez en el escenario de Premios Lo Nuestro con su sencillo “Ridin”.

Cobertura dominicana

La presentación dominicana no se limita al plano artístico, el empresario y productor dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, y parte de su equipo, estarán a cargo de la transmisión en vivo tras bambalinas.

Su participación incluirá momentos claves del evento como parte de la cobertura de la alfombra magenta, entrevistas con artistas y celebridades. Así como segmentos exclusivos durante la ceremonia.

En ese sentido, la presencia mediática dominicana se fortalece, ya que Gabi Desangles y el Dotol Nastra también se unen se suman a esta experiencia digital.

Además, la actriz y modelo dominicana Clarissa Molina será una de las conductoras de Premios Lo Nuestro, el jueves por la noche.

Nominados

Además de otras figuras dominicanas, este año la música urbana lleva la delantera.

Artistas como Natti Natasha, El Alfa, Tokischa, Bulin 47 y Yailín La Más Viral, compiten en varias categorías.

La música cristiana local vive su gran momento; Redimi2, Tercer Cielo y Barak también están nominados.