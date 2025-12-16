Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Alegría

Ercilio Veloz Burgos

Programa “El Pueblo Cuestiona” celebra 56 años en la televisión

En su larga trayectoria, es el espacio que más reconocimientos ha realizado a personalidades y entidades del país

Ercilio Veloz Burgos

Ercilio Veloz Burgos

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Hace 56 años debutó en la televisión dominicana el programa “El pueblo cuestiona”, con la producción y conducción el periodista y locutor Ercilio Veloz Burgos. El espacio surgió con el objetivo de informar, comentar y entrevistar a prestigiosas personalidades nacionales y extranjeras, especialmente políticos de influencia.

El comunicador asegura que fue el primer programa de entrevistas interactivas de la República Dominicana, “dándole la oportunidad al pueblo de que interrogara a los entrevistados, y de esa manera abrir las puertas a la libre expresión de las ideas, por primera vez en el país, naturalmente teniéndonos a nosotros como vía, a través del famoso estribillo ‘Pregunta un amigo televidente’. Así se convirtió en el primer programa de entrevistas durante los gobiernos del doctor Balaguer, por su verticalidad y su pluralismo”. Veloz Burgos destacó que a sido el espacio televisivo que más mujeres y hombres del pueblo ha entrevistado: cientos de médicos, juristas, líderes religiosos, barriales, periodistas, locutores, deportistas, miembros de la Policía, Cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, de las Fuerzas Armadas e ingenieros.

“Los presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados, alcaldes, embajadores, empresarios, líderes de Izquierda y sindicalistas, forman parte de estos 56 años de historia”, expresó, como labor fundamental de ferviente defensor de la libertad de prensa, de expresión y los derechos humanos, violados estos varias veces de la forma más brutal que recuerde la historia dominicana”.

Actualmente “EL pueblo cuestiona” se transmite todos los domingos en horario de 8:00 a 9:00 de la mañana por el canal 24 de Santo Domingo TV.

Además de emisiones actualizas en redes sociales y el canal de Youtube del espacio: ElPuebloCuestiona1969.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking