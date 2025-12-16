Programa “El Pueblo Cuestiona” celebra 56 años en la televisión

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Hace 56 años debutó en la televisión dominicana el programa “El pueblo cuestiona”, con la producción y conducción el periodista y locutor Ercilio Veloz Burgos. El espacio surgió con el objetivo de informar, comentar y entrevistar a prestigiosas personalidades nacionales y extranjeras, especialmente políticos de influencia.

El comunicador asegura que fue el primer programa de entrevistas interactivas de la República Dominicana, “dándole la oportunidad al pueblo de que interrogara a los entrevistados, y de esa manera abrir las puertas a la libre expresión de las ideas, por primera vez en el país, naturalmente teniéndonos a nosotros como vía, a través del famoso estribillo ‘Pregunta un amigo televidente’. Así se convirtió en el primer programa de entrevistas durante los gobiernos del doctor Balaguer, por su verticalidad y su pluralismo”. Veloz Burgos destacó que a sido el espacio televisivo que más mujeres y hombres del pueblo ha entrevistado: cientos de médicos, juristas, líderes religiosos, barriales, periodistas, locutores, deportistas, miembros de la Policía, Cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, de las Fuerzas Armadas e ingenieros.

“Los presidentes, vicepresidentes, senadores, diputados, alcaldes, embajadores, empresarios, líderes de Izquierda y sindicalistas, forman parte de estos 56 años de historia”, expresó, como labor fundamental de ferviente defensor de la libertad de prensa, de expresión y los derechos humanos, violados estos varias veces de la forma más brutal que recuerde la historia dominicana”.

Actualmente “EL pueblo cuestiona” se transmite todos los domingos en horario de 8:00 a 9:00 de la mañana por el canal 24 de Santo Domingo TV.

Además de emisiones actualizas en redes sociales y el canal de Youtube del espacio: ElPuebloCuestiona1969.