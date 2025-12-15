Yandel presentará en Altos de Chavón su espectáculo “Sinfónico” en febrero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Después de más de dos décadas marcando la historia de la música urbana, Yandel, leyenda del reguetón y uno de los creadores del género, llegará a la República Dominicana con su espectáculo “Yandel Sinfónico”, una propuesta innovadora que reinterpreta sus grandes éxitos acompañado de La Orquesta Sinfónica Nacional en vivo.

El concierto se celebrará el sábado 28 de febrero en el emblemático escenario de Altos de Chavón, en Casa de Campo, La Romana, bajo la producción del reconocido empresario artístico Gamal Haché y Jorge Iglesias de Iglesias Entertainment.

“Yandel Sinfónico” ha sido un rotundo éxito a nivel internacional, logrando funciones completamente agotadas en el Movistar Arena de Madrid y presentaciones memorables en ciudades como Bogotá, Los Ángeles, Las Vegas, Austin, San Diego, Denver y Miami, consolidando esta gira como una de las más ambiciosas y aplaudidas de su carrera.

En este formato especial, Yandel revisita su legado musical acompañado por decenas de músicos con formación clásica, ofreciendo versiones únicas de éxitos como “Yandel 150”, “Teléfono”, “Ay Mi Dios”, entre muchos otros. Este proyecto le valió, además, una nominación a los Latin GRAMMY, reafirmando su impacto artístico más allá del género urbano tradicional.

Las boletas para el concierto estarán disponibles a través de uepa.com, la oficina principal de UEPA Tickets en la avenida Núñez de Cáceres, y el Club de Dueños de Casa de Campo, con el siguiente calendario de ventas:

• 15 de diciembre, a partir de las 2:00 p.m.

Preventa exclusiva para tarjetas Visa Banreservas, con un 15 % de descuento por 24 horas y/o hasta agotar existencia.

• 16 de diciembre, a partir de las 2:00 p.m.

Venta general abierta a todo método de pago.