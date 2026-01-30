FCGSD abre con filme sobre carrera de Milly Quezada

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Los invitados a la apertura de la 18ª edición del Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD), vivieron el miércoles una noche de emociones, música y bailes, con el estreno mundial de la película “Milly: La Reina del Merengue, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

El acto inaugural del evento que se extenderá hasta el miércoles 4 de febrero próximo con una amplia y diversa programación internacional, fue encabezado por el expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), y contó con el respaldo de Caribbean Cinemas, empresa que ha cedido las salas de cine de Galería 360 para la proyección de películas y documentales durante toda la jornada del festival.

Durante su discurso, el director ejecutivo del Festival de Cine Global de Santo Domingo, Omar de la Cruz, destacó que esta edición coincide con la culminación del 25 aniversario de FUNGLODE y marca el inicio del camino hacia las dos décadas del festival, que se celebrarán plenamente en enero de 2028.

Previo a la exhibición de la película sobre la vida de la merenguera dominicana, fue proyectado el cortometraje “Plataneros”, de Juan Frank Hernández, seleccionado para el Festival de Sundance 2025, una obra que reflexiona sobre identidad y migración desde una mirada dominico-canadiense.

Las lágrimas de Cecilia García y de Milly no se hicieron esperar al escuchar las palabras de motivaciones. Esta última, en medio de sus emociones dijo a las nuevas generaciones, que “luchen por sus sueños, que en esta carrera por ser artistas y alcanzar nuestras metas, encontramos muchos tropiezos. Echen alas a volar y escojan las personas correctas”.

MÁS SOBRE LA PELÍCULA

El filme escrito y dirigido por Leticia Tonos y protagonizado por Sandy Hernández como Milly Quezada, narra la vida de la merenguera dominicana, quien emigró siendo muy joven a Estados Unidos para escapar de la guerra civil dominicana y encontró en la música un camino de afirmación personal y cultural en el Washington Heights de los años setenta.

Completan el elenco: Juan Carlos Pichardo Jr. como Rafael Vásquez (el fallecido esposo de Milly Quezada), Raider Díaz como Rafelito Quezada y Jalsen Santana en el papel de don Rafael.

También actúan Nicole Padrón (Milly niña), Cindy Galán en el papel de Joselyn Quezada, y Marissabel Marte en el rol de doña Australiana Quezada y Francisco Alejandro Vásquez, quien personifica a Pedrito Núñez del Risco, entre otros.

HOMENAJES PÓSTUMOS

Los familiares de cuatro personalidades del arte y la cultura fallecidos en 2025, estuvieron presentes. Fueron reconocidos “In memoriam” José Rafael Lantigua, escritor y gestor cultural fallecido el 5 de agosto del año pasado; Agliberto Meléndez (1942-2025), pionero del cine dominicano moderno con su película “Pasaje de Ida”; René Fortunato (1958-2025), documentalista de la memoria histórica y política del país, y el cantautor Cheo Zorrilla, quien murió el 8 de junio de 2025.

PARTICIPACIÓN DE JULIA ÁLVAREZ

El FCGSD cuenta en esta edición con la participación especial de la reconocida escritora dominico-estadounidense Julia Álvarez, una de las voces literarias más influyentes de la diáspora latinoamericana.

El evento proyectará el documental “Julia Álvarez: una vida reimaginada”, acompañada de un conversatorio que abordará su infancia en Santo Domingo, el exilio, su obra y su legado, con énfasis en temas como identidad, memoria y pertenencia cultural.

HUNGRÍA, PAÍS INVITADO

En esta edición, Hungría participa como país invitado de honor, con una muestra de cine clásico y contemporáneo que refuerza el intercambio cultural entre Europa y el Caribe. El festival concluirá el miércoles 4 de febrero con el acto oficial de clausura.