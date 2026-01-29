Momentos imperdibles del arranque del Festival de Cine Global

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD) inició este miércoles en su décimo octava edición con una programación extensa y diversa que finalizará el 4 de febrero.

La película Milly, la reina del merengue, dirigida por Leticia Tonos, fue la obra inaugural del festival, con estreno mundial en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito.

El musical narra la vida de Milly Quezada, quien emigró siendo muy joven a Estados Unidos para escapar de la guerra civil dominicana y encontró en la música un camino de afirmación personal y cultural en el Washington Heights de los años setenta, en pleno auge del Latin Boom.

Película Milly

La cinta combina el retrato de su carrera artística con su historia íntima, abordando la memoria, la identidad y la resiliencia.

En este mismo acto inaugural, el festival rendirá tributo a dos figuras fundamentales del arte dominicano: Cecilia García, por su trayectoria en teatro, cine y música, y Milly Quezada, por su contribución sostenida a la proyección internacional del merengue.

Platanero

Platanero también fue proyectado durante la noche inaugural en el Teatro Nacional.

Es un cortometraje de 25 minutos (Canadá), ofrece una mirada irónica y crítica a la identidad y la migración.

La obra es fruto de una colaboración entre República Dominicana y Canadá y propone una narrativa cargada de realismo, misticismo y lucha, consolidándose como una de las piezas más destacadas del evento.

Memorial

Durante el evento se realizó un memorial in memoriam, dedicado a rendir homenaje a destacadas personalidades del arte y la cultura que fallecieron.

Entre las figuras se encuentra Rubby Pérez, Félix Cumbe y Paquita la del Barrio, José Rafael Lantigua, Agliberto Meléndez, René Fortunato, entre otros.

Programación cinematográfica



El festival presentará una amplia selección de películas distribuidas en múltiples secciones, incluyendo Opera Prima Fiction Jimmy Sierra, Opera Prima Documentary Fernando Báez, Opera Prima Cortometraje Claudio Chea, Carlos Cabral Animación, Global Beat, Caribbean View, Documentary View, Made in Erredé, No Violence View, Mirada Universitaria, Mirada Animada, Noche de Apertura y Presentaciones Especiales, con más de un centenar de títulos procedentes de América, Europa, Asia y el Caribe.

Calendario oficial



El miércoles 28 de enero se celebrará el acto de apertura oficial en el Teatro Nacional.

El viernes 30 de enero tendrá lugar la visita institucional de Julia Álvarez a FUNGLODE y la proyección de su documental en Galería 360.

El lunes 2 de febrero se realizará la proyección y panel sobre Fanon.

El martes 3 de febrero se proyectará They Called Us Trujillo’s Jews con la presencia de Robin Bernstein.

El miércoles 4 de febrero se celebrará el acto oficial de clausura en Galería 360.

Más sobre esta edición

Esta edición tuvo como figura central a la reconocida escritora dominico-estadounidense Julia Álvarez y contará con el estreno mundial de la película Milly, la reina del merengue como acto inaugural.

Sobre el Festival de Cine Global de Santo Domingo

Desde su primera edición, el Festival de Cine Global ha ido dando pasos para crecer nacional e internacionalmente fiel a su idea de ofrecer a todo el que está en nuestro país en las fechas del certamen, la posibilidad de acceder a la visión que aporta el cine de los “temas globales” a través de las “historias personales”, y así aprender a vivir en este mundo de conocimiento y globalización.

La misión del Festival sigue siendo llevar el mejor cine internacional narrativo y documental a un público heterogéneo y de esta manera avanzar en el conocimiento de los desafíos globales a los que nos enfrentamos.

Más allá de esto, ha contribuido, en mayor o menor medida, a incrementar la cultura cinematográfica en República Dominicana y el interés por aprender más sobre una industria que puede darle tanto al país en los inicios de este siglo XXI.

El Festival es una herramienta que favorece, entre otras áreas, la producción de cine local e internacional en nuestro país.