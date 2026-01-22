Punta Cana vibrará con “Latin Music Tours 2026”

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

“Latin Music Tours” prepara en su próxima edición del 14 al 16 de agosto en Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, la celebración por todo lo alto de sus 25 años, siendo el evento que más artistas tropicales ha presentado de manera ininterrumpida en el país.

Para esta importante conmemoración, Fernando Quezada, presidente de Quepe Music & Events, anunció que las bodas de plata de “Latin Music Tours 2026” viene con alfombra roja para los invitados especiales y personalidades de nuestra diáspora, a quienes se dedica esta entrega que sigue apostando al merengue y la bachata como “Patrimonios culturales inmateriales de la humanidad”, declarados por la UNESCO.

“El viernes 14 de agosto vamos a tener un desayuno con una bendición, y en la noche una cena de blanco en el Salón Filmore de Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana , previo a los conciertos bailables de Miriam Cruz, Toño Rosario, El Blachy y Sexappeal. Este último también está celebrando 25 años en la música”, informó Quezada.

El productor ejecutivo del Latin agregó que, el sábado 15 la fiesta inicia al mediodía con el acostumbrado “Pool Party”, esta vez a cargo de La Insuperable y Los Kompa, para ir calentando el cierre del evento.

El gran final

En la noche del mismo sábado 15 de agosto, el Salón Filmore volverá a encenderse con la música de Elvis Martínez, Omega y Dalvin La Melodía. La animación de ambas noches estará a cargo de Alex Macías. Elvis Martínez estará recibiendo un homenaje al dejar una memorabilia en Hard Rock Hotel & Casino. El intérprete de “Maestra”, “Como yo te amo”, “Millonario”, “Tu sabes bien”; “Directo al corazón” y “Tu sabes”, dijo sentirse honrado con el homenaje que le prepara el prestigioso complejo turístico y “Latin Music Tours 2026”.

Ofertas y facilidades

Los precios para el evento artístico y turístico del 14 al 16 de agosto, van desde US$680 en habitación triple, niños entre 2 y 12 años US$125, y entre 13 y 17 años US$279. Las primeras 25 habitaciones tienen un descuento especial, además de 2 niños entre 2 y 12 años por un precio simbólico de un dólar.

El paquete para “Latin Music Tours 2026” incluye asistencia, entradas a los conciertos, bebidas premium ilimitadas, habitaciones suite, 15 piscinas, restaurantes abiertos 24 horas y todas las amenidades de Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

Los interesados pueden obtener un financiamiento a seis meses sin intereses. Reservaciones en 809.535.9051.