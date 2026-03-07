Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La selección que representa a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol mostró cuál es parte de su rutina antes y después de salir al terreno de juego: encomendarse a Dios.

El equipo dominicano compartió dos videos en los que se observa a los peloteros de rodillas y en oración, uno antes de enfrentar a Nicaragua en su debut y otro después de conseguir la victoria 12-3.

En el primer audiovisual, el exlanzador dominicano Pedro Martínez encabeza la oración del equipo.

“Gracias, Señor, por esta voluntad que tienen estos muchachos de salir ahí afuera. Protégenos, Señor, protege a nuestro país. Mira que nosotros somos el único país que tiene la Biblia en medio de su bandera”, se le escucha decir.

Durante la oración también pide a Dios que guíe al equipo durante el partido.

“Guíanos y danos lo que sea tu voluntad, pero déjanos conformes”, añade.

Al finalizar, los jugadores se reúnen en círculo y realizan su característico grito de equipo: “¡1, 2, 3… morir soñando!”.

Agradecimiento tras la victoria

Antes y después del debut en el Clásico Mundial: así se encomienda selección dominicana ante Dios

En el segundo video, grabado después del partido, los peloteros vuelven a reunirse de rodillas y abrazados para agradecer por el triunfo.

“Gracias por la victoria, por traernos aquí. Es tu obra, es tu gracia”, se escucha decir durante la oración.

“Gracias, Señor, por escogernos a nosotros primero para ganar”, agregan.

Selección de estrellas

El equipo dominicano cuenta con figuras como Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Junior Caminero, Oneil Cruz y Julio Rodríguez.

El juego

En el terreno, República Dominicana tomó el control del partido en el sexto episodio cuando Junior Caminero rompió el empate a tres carreras con un cuadrangular con un corredor en base.

La ofensiva dominicana también contó con el aporte de Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr. y Oneil Cruz, quienes remolcaron tres carreras cada uno para sellar la victoria quisqueyana en Miami.

Mañana juegan

República Dominicana, que forma parte del Grupo D, descansará este sábado y volverá a la acción el domingo cuando enfrente a la selección de los Países Bajos a las 12:00 del mediodía.