Rauw Alejandro agradece a RD por ser uno de los primeros países en creer en su música

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro expresó su profundo agradecimiento a la República Dominicana al describirlo como uno de los primeros países que creyó en su música fuera de Puerto Rico.

Durante una entrevista exclusiva en La X102 FM, el intérprete de Cosa Nuestra aseguró que el país ocupa un lugar especial en su vida personal y artística, al definirlo como “familia”.

El artista aprovechó la ocasión para invitar a los fanáticos dominicanos a su concierto de este sábado, como parte del evento “La Noche Caribeña”, que se celebrará en el Parque Eugenio María de Hostos, en Santo Domingo.

“República Dominicana fue el primer país que visité gracias a la música. Mis primeros shows fuera de Puerto Rico fueron aquí, y eso nunca se olvida”, expresó el artista, visiblemente emocionado.

En esta entrevista exclusiva estuvieron la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; directivos de la emisora La X102 FM, y fanáticos a los que el artista invitó a su concierto.

Rauw Alejandro, señalado por Rolling Stone como uno de los top performers latinoamericanos y ganador de múltiples Latin Grammy, explicó que la decisión de realizar un espectáculo gratuito responde a una deuda emocional con el público dominicano.

Durante la conversación en La X102 FM, Rauw reveló que su más reciente gira está inspirada en el teatro musical de Broadway, con referencias a producciones como West Side Story, The Great Gatsby y Back to the Future, además de una estética clásica influenciada por Nueva York de los años 60 y 70.

El artista agradeció a la Alcaldía del Distrito Nacional, a los organizadores y a La X102 FM por hacer posible el evento, que espera reunir a miles de personas en una noche que definió como “tropical, larga y especial”.