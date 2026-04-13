“RENT” llega a República Dominicana del 1 al 3 de mayo

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El musical que marcó un antes y un después en la historia de broadway, “RENT”, llega a las tablas dominicanas los días viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo, en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, a las 8:30 de la noche (Domingo 7:00pm).

La producción estará a cargo de JaviKarla Producciones, liderada por los reconocidos artistas dominicanos Javier Grullón y Karla Fatule, quienes continúan apostando al crecimiento del teatro musical en el país con montajes de alto nivel artístico y gran impacto cultural.

Con una sólida trayectoria en las artes escénicas, Javier y Karla han producido importantes musicales como Grease, In The Heights y el exitoso “Peter Pan, el musical” en 2025, el cual logró múltiples funciones a casa llena en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, reuniendo a miles de espectadores y posicionándose como una de las producciones teatrales de mayor impacto del año.

Hoy, con años de experiencia sobre los escenarios y detrás de ellos, asumen uno de los retos más ambiciosos de sus carreras: llevar a escena el musical que transformó la historia de Broadway.

En esta nueva puesta en escena, el elenco estará integrado por destacadas figuras como Javier Grullón, Karla Fatule, Héctor Aníbal, Tony Almont, Techy Fatule, Guille Martín, Nico Clínico y Laura Rivera, junto a un talentoso grupo que completa un elenco de más de 25 artistas sobre el escenario.

El montaje cuenta además con un equipo creativo y técnico de primer nivel: dirección general a cargo de Waddys Jáquez, dirección musical de Junior Basurto Lomba, con cinco músicos en escena; dirección vocal de Paola González; escenografía de Fidel López; diseño de iluminación de Emmanuel Ferry; diseño de sonido de Ariel Ramos; utilería de José Calvo y vestuario de Marcos Malespín, junto a un equipo de producción de alto nivel conformado por JaviKarla Producciones.

Para sus productores, este proyecto representa mucho más que un montaje:

“Podemos decir a boca llena que RENT es nuestro musical favorito. Desde que tenemos uso de razón soñamos con poder realizarlo en nuestro país. Hoy, hacerlo realidad es profundamente emocionante, no solo como productores, sino también como actores y como seres humanos comprometidos con el arte y su impacto”, expresaron Javier Grullón y Karla Fatule.

Ambos destacan que el mensaje de la obra es hoy más vigente que nunca:

“Vivimos en un mundo que va demasiado rápido, donde muchas veces olvidamos lo esencial. RENT nos recuerda que solo existe hoy, que la vida se vive en el presente, y que temas como la salud, el amor, la identidad y los estigmas sociales siguen siendo necesarios de abordar. Creemos firmemente que a través de la cultura podemos transformar, educar y generar conciencia. Este es un mensaje poderoso y necesario para nuestro país”.

“RENT”, con libreto, música y letras de Jonathan Larson, es una ópera rock inspirada en La Bohème, que se estrenó en 1996 y permaneció durante 12 años en Broadway, convirtiéndose en un fenómeno cultural y ganadora de premios como el Pulitzer y el Tony al Mejor Musical.

La obra narra la historia de un grupo de jóvenes artistas que enfrentan realidades como la pobreza, el VIH/SIDA, la identidad, el amor y la lucha por sobrevivir en la ciudad de Nueva York, abordando temas que continúan siendo relevantes y necesarios en la actualidad.

Estas grandes producciones culturales resultan fundamentales para el desarrollo de nuestros artistas y el fortalecimiento de la cultura dominicana, apostando por montajes del más alto nivel como este. Gracias al respaldo de patrocinadores y entidades privadas es posible llevar a escena propuestas de esta magnitud, llenar nuestros teatros y seguir impulsando el crecimiento de la industria.

Este proyecto cuenta con el apoyo de Banco Popular Dominicano, La Colonial de Seguros, Ministerio de Turismo, Alcaldía del Distrito Nacional, RD Vial, Brugal, Pollos Victorina, Conservatorio Alina Abreu y Caribbean Cinemas.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y en todos los establecimientos de CCN Servicios. Los miembros del Club de Lectores del Listín Diario cuentan con un 10% de descuento.