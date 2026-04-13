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Números ganadores de las loterías este domingo 12 de abril 2026: ¿La pegaste?
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Nacional
14 06 22 17 10
Gana Más
01 88 49
Lotería Nacional
78 52 13
Leidsa
Pega 3 Más
31 13 19
Quiniela Leidsa
63 18 67
Loto Pool
09 20 23 30 31
Super Kino TV
13 14 16 21 29 34 41 51 53 54 55 56 61 62 68 70 73 74 75 77
Loto - Super Loto Más
02 05 11 31 34 39 08 13
Loteria Real
Loto Pool
65 88 71 20
Quiniela Real
56 63 16
Loto Real
07 10 11 22 29 30
Loto Pool Noche
81 00 91 87
Loteka
Quiniela Loteka
78 74 11
Mega Chances
14 50 73 06 68
Americanas
Florida Día
79 43 71
New York Tarde
98 78 88
Florida Noche
68 14 52
New York Noche
16 85 31
Mega Millions
03 18 36 42 49 06
PowerBall
06 47 49 53 60 06 2X
La Primera
La Primera Día
65 62 14
Primera Noche
70 07 31
Loto 5
27 19 01 15 31 01
La Suerte
La Suerte 12:30
67 80 74
La Suerte 18:00
50 84 88
LoteDom
Quiniela LoteDom
01 98 37
El Quemaito Mayor
57
Anguila
Anguila Mañana
28 60 59
Anguila Medio Día
66 56 64
Anguila Tarde
50 71 63
Anguila Noche
29 26 22
King Lottery
King Lottery 12:30
97 39 13
King Lottery 7:30
48 70 68
Fuente: Loterías Dominicanas