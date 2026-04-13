Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Loterías

Revisa

Números ganadores de las loterías este domingo 12 de abril 2026: ¿La pegaste?

Descubre los números ganadores: Lotería Nacional, Leidsa, Loteka, Real, Mega Millions y más. ¡No te lo pierdas!

Estos son los números ganadores de las loterías de este domingo

Estos son los números ganadores de las loterías de este domingo

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Nacional

14 06 22 17 10

Gana Más

01 88 49

Lotería Nacional

78 52 13

Leidsa

Pega 3 Más

31 13 19

Quiniela Leidsa

63 18 67

Loto Pool

09 20 23 30 31

Super Kino TV

13 14 16 21 29 34 41 51 53 54 55 56 61 62 68 70 73 74 75 77

Loto - Super Loto Más

02 05 11 31 34 39 08 13

Loteria Real

Loto Pool

65 88 71 20

Quiniela Real

56 63 16

Loto Real

07 10 11 22 29 30

Loto Pool Noche

81 00 91 87

Loteka

Quiniela Loteka

78 74 11

Mega Chances

14 50 73 06 68

Americanas

Florida Día

79 43 71

New York Tarde

98 78 88

Florida Noche

68 14 52

New York Noche

16 85 31

Mega Millions

03 18 36 42 49 06

PowerBall

06 47 49 53 60 06 2X

La Primera

La Primera Día

65 62 14

Primera Noche

70 07 31

Loto 5

27 19 01 15 31 01

La Suerte

La Suerte 12:30

67 80 74

La Suerte 18:00

50 84 88

LoteDom

Quiniela LoteDom

01 98 37

El Quemaito Mayor

57

Anguila

Anguila Mañana

28 60 59

Anguila Medio Día

66 56 64

Anguila Tarde

50 71 63

Anguila Noche

29 26 22

King Lottery

King Lottery 12:30

97 39 13

King Lottery 7:30

48 70 68

Fuente: Loterías Dominicanas

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking