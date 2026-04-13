Predicciones
Horóscopos de hoy 13 de abril 2026: consejos y advertencias para cada signo
Descubre lo que el horóscopo de hoy tiene para ti: desde advertencias para Aries hasta oportunidades para Acuario. ¡No te lo pierdas!
ARIES 21/03-21/04
Tu cinismo acostumbrado se verá potenciado y tenderás a manejar erróneamente tus pleitos verbales. Cuida tus palabras.
TAURO 22/04-21/05
No te permitas caer en viejas trampas de tu mente. Recuerda las miserias que ciertos caminos en tu vida te han traído.
GEMINIS 22/05-2006
Solamente tendrás algas pocas grandes oportunidades en la vida, que tu inmadurez no te cierre las puertas de ellas.
CÁNCER 22/06-2/07
No todos los días podrás contar con el mismo nivel de electividad en tus obligaciones o compromisos. No te confíes
LEO 22/07-2/08
Finalmente lograrás un alto al fuego con tus seres queridos. La opción de recurrir al dingo le demostrar haber sido la mejor.
VIRGO 22/08-21/09
Medita tus acciones antes de tomar una decisión equivocada. Tendrás el apoyo de tu familia si haces lo correcto.
LIBRA 22/09-21/10
Tendrás problemas para ajustarte a tu itinerario para hoy debido a inconvenientes en la madrugada de ayer que turbarán tu sueño.
ESCORPIO 22/10-22/11
Tu ya inflado ego crecerá a tamaños increíbles durante la jornada de hoy. Que esto no se vuelva un problema para ti. Modérate.
SAGITARIO 23/11-21/12
No te permitas flaquear en tus metas ante la presión que puedas llegar a experimentar por parte de la vida. Sigue adelante.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Mucho cuidado si tienes que realizar algún tipo de viaje largo durante la jornada de hoy. Estarás propenso a accidentes.
ACUARIO 22/01-21/02
Día excelente a nivel económico y laboral. Lograrás entender el porqué de miedos irracionales que te afectan desde hace tiempo.
PISCIS 22/02-21/03
Sufrirás las consecuencias de haber actuado irresponsablemente. Acepta las consecuencias de tus actos y resígnate.