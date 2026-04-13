El icónico hotel Mandarin Oriental de Miami es demolido

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Miami. El icónico hotel Mandarin Oriental de Miami, uno de los más lujosos de Estados Unidos, fue demolido este domingo tras más de 25 años en pie para dar paso a un nuevo proyecto aún más exclusivo.

El edificio, de 23 plantas, fue reducido en menos de 20 segundos en la mayor implosión de este tipo registrada en la ciudad en la última década.

La demolición no requirió la evacuación de los residentes del área de Brickell, donde se levantaba el edificio, pero sí se pidió a los vecinos más cercanos que permanecieran en sus casas con puertas y ventanas cerradas.

El nuevo desarrollo, denominado The Residences at Mandarin Oriental y valorado en 1.000 millones de dólares, contará con dos torres con apartamentos que van de los 4,9 millones a los 100 millones de dólares.

Ya se ha vendido el 50 % de las unidades de la torre sur, según los promotores.

Hotel Mandarin Oriental de Miami es demolido

El complejo, de 20.000 metros cuadrados, dedicará más de 9.300 a espacios comunes y comodidades, entre ellas 11 piscinas, áreas de bienestar con tratamientos holísticos, jardines de meditación, dos restaurantes de alta gastronomía, una vinoteca privada y simuladores de golf.

Aunque el proyecto incluye un nuevo Hotel Mandarin Oriental, de 121 habitaciones, destinado a ser la propiedad insignia de la marca en Norteamérica, la demolición marca el final del histórico establecimiento de Brickell, inaugurado hace 25 años en una de las zonas de mayor desarrollo de Miami.

Will Smith, Penélope Cruz y los jugadores del Real Madrid fueron algunos de los huéspedes de ese hotel, según apunta el diario Miami Herald.