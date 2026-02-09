Rioz regresa a RD para cantarle al amor con su nuevo sencillo “Contigo hasta la muerte”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cantautor dominicano Rioz, reconocido por éxitos como Carola y Canción Nación, regresa a la República Dominicana para presentar su más reciente sencillo “Contigo hasta la muerte”, así como para realizar la grabación oficial del videoclip de su próximo lanzamiento “No me dejes así”, en el marco de una intensa gira de medios y presentaciones en vivo que lo llevará a compartir de cerca con el público y la prensa nacional.

Durante su estadía, Rioz agotará una serie de presentaciones musicales en reconocidos espacios de la vida nocturna de Santo Domingo. El artista se presentará el 14 de febrero en Restaurante Mishou, el 20 de febrero en Sabina Bar y el 26 de febrero en Altara, donde interpretará sus canciones más conocidas y compartirá adelantos de nuevos proyectos musicales.

Como parte central de su visita, el cantautor ofrecerá un cóctel para la prensa el 18 de febrero a las 6:30 de la tarde, en el Restaurante Altara. Este encuentro está concebido como un espacio cercano para compartir con periodistas, comunicadores e invitados especiales, intercambiar impresiones sobre su carrera y conversar sobre los próximos pasos de su propuesta artística.

La agenda de medios de Rioz inicia el 18 de febrero en el programa Fiestas y Personalidades que se transmite por Radio Televisión Dominicana canal 4. Al día siguiente, será entrevistado en Diario Libre, uno de los principales diarios del país.

El 20 de febrero, el artista tendrá una jornada activa en televisión, comenzando como invitado en El Show del Mediodía, transmitido por Color Visión canal 9, y continuando en el espacio Conexión con Keyla.

La gira mediática se extenderá el 23 de febrero con su participación en De Extremo a Extremo por Telemicro canal 5 y el 25 de febrero con una entrevista en el periódico Hoy. Asimismo, Rioz tiene pautadas apariciones en Bebeto TV, el programa radial El Mismo Golpe con Jochy Santos y en Alofoke Radio Show, ampliando así su alcance en plataformas televisivas y digitales de alto impacto.

Rioz buscará abordar todo lo relacionado a su trayectoria y el éxito de su conexión con el público dominicano, proyectando así una etapa de presencia aún más sólida en los medios y escenarios nacionales.

Con esta amplia agenda, Rioz consolida su presencia en República Dominicana, apostando por un acercamiento directo con el público y los medios, y reafirmando su interés en fortalecer la relación cultural y musical con el país que lo recibe nuevamente como uno de los cantautores destacados de la escena actual.