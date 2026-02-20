Romeo Santos da un contundente discurso «a favor de los inmigrantes» en Premio lo Nuestro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El artista dominicano Romeo Santos aprovechó su paso por los Premios lo Nuestro para enviar un mensaje contundente en respaldo a la comunidad latina, luego de recibir el galardón como Artista Tropical del Año.

Durante su intervención, el conocido “Rey de la Bachata” agradeció el reconocimiento a su carrera, pero fue más allá del protocolo habitual y utilizó el escenario para fijar posición frente a cualquier medida que afecte a los inmigrantes.

“No existe organización ni departamento que, si le hace daño a mi comunidad latina, goce de mi respeto”, expresó el intérprete, dejando clara su solidaridad con la diáspora y su disposición de continuar defendiendo sus derechos.

El pronunciamiento provocó una inmediata reacción del público presente y se viralizó rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios resaltaron su firmeza y compromiso con los latinos dentro y fuera de Estados Unidos.

Con este gesto, Romeo Santos reafirma su influencia más allá de la música, consolidándose no solo como una figura clave del género tropical, sino también como una voz activa en temas que impactan a millones de inmigrantes.