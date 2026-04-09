Tragedia

Nombres que no se olvidan: quiénes eran algunas de las víctimas del Jet Set

La tragedia del Jet Set marcó un antes y un después no solo por el acontecimiento, sino por las historias humanas detrás de cada víctima.

La noche de fiesta del pasado 8 de abril dejó una profunda huella en la memoria colectiva, luego de que el techo del establecimiento se desplomara sobre cientos de asistentes a un concierto.

El hecho dejó varias víctimas y, entre ellas, al cantante Rubby Pérez, quien cantaba ese día.

Rubby Pérez

Su nombre completo era Roberto Antonio Pérez Herrera y se lo conocía como "la voz más alta del merengue", un título artístico que recibió por su destacada trayectoria en este género musical muy popular en el Caribe.

En tres décadas lanzó 13 álbumes, con grandes éxitos nacionales como "Buscando tus besos", "Enamorado de ella" y "Tonto corazón".

Fue galardonado con diversos premios, como orquesta del año y tema del año de los Premios Casandra de República Dominicana.

Luis Solís (“Chican”)

Otra de las figuras artísticas que partió a destiempo fue Luis Solís (“Chican”) (Saxofonista de la banda de Rubby Pérez).

Deportistas (MLB): Octavio Dotel y Tony Blanco

Entre los fallecidos también está el exbeisbolista Octavio Dotel, quien tuvo una amplia carrera en las Grandes Ligas del béisbol de Estados Unidos (MLB, por sus siglas en inglés) entre 1999 y 2014.

El exlanzador de 51 años tuvo hasta 2019 el récord al jugador que vistió más camisetas de las Grandes Ligas, con 13 equipos diferentes. Fue ganador de la Serie Mundial con los Cardenales de San Luis (2011) y los Tigres de Detroit (2012).

Por otra parte, el exbeisbolista Tony Blanco Cabrera, de 43 años, también murió producto de las lesiones que sufrió en el derrumbe.

Luego de jugar en las menores de EE.UU., Blanco accedió a la MLB en 2005 con los Nacionales de Washington. Continuó su carrera en la máxima categoría de Japón, donde logró unos 180 cuadrangulares a lo largo de una década.

Figuras políticas: Nelsy Cruz (Hermana del pelotero Nelson Cruz)

La beca lleva por nombre Nelsy Cruz, en tributo a la gobernadora de Montecristi, quien perdió la vida durante la tragedia ocurrida en Jet Set.

Otra de las víctimas fatales es Nelsy Milagros Cruz Martínez, la exgobernadora de la provincia de Montecristi, quien murió cuando era atendida en el hospital.

La primera dama dominicana, Raquel Arbaje, aseguró a la prensa que Cruz estaba "atrapada" en el lugar cuando llamó al presidente poco antes de la 01:00 de la madrugada para pedir ayuda.

Ante este fallecimiento, las autoridades locales decretaron tres días de duelo en memoria de la gobernadora.

Empresarios y figuras sociales

Diseñador Martín Polanco

El diseñador de moda Martín Polanco, quien era conocido por sus diseños de camisas dominicanas y por vestir a figuras como el cantante puertorriqueño Daddy Yankee y al presidente Luis Abinader, está entre los que perdieron la vida.

Mientras que Guarionex Estrella, hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella quien estaba acompañado de su esposa, Alexandra Grullón, la cual también murió.

Eduardo Guarionex Estrella Cruz y su esposa fueron víctimas mortales de la tragedia del Jet Set

Christian Alejandro Tejeda

Se desempeñaba como director de Infraestructura Urbana del Distrito Nacional.

Tejeda, de 49 años, era ampliamente reconocido por su dedicación y esfuerzo en la gestión pública.

Nacido el 28 de enero de 1976, Christian Tejeda ingresó a la Alcaldía del Distrito Nacional con el objetivo de contribuir al desarrollo y mejoramiento de la infraestructura urbana de la capital.

A lo largo de su carrera, se destacó por su profesionalismo, compromiso y vocación de servicio, trabajando incansablemente en beneficio de los ciudadanos y en pro de la mejora de la calidad de vida en la ciudad.

La noticia de su partida ha generado una profunda consternación tanto en sus compañeros de trabajo como en los ciudadanos que conocieron su labor incansable y su carácter ejemplar.

Se recuerda que las autoridades dominicanas informaron que más de 200 personas murieron, tanto en el lugar del derrumbe como en los hospitales a los que fueron trasladados para recibir asistencia médica de emergencia.

(Con información de AP y BBC Mundo)

Listado de fallecidos emitidos en Inacif el 15 de abril 2025

No. / Nombre / Cédula

1 PAULINO LORENZO LORENZO 
2 EBA ILMA GÁLVEZ GUZMÁN 
3 DIEGO ARMANDO SEVERINO GÓMEZ 
4 LUIS EMILIO SOLÍS ENCARNACIÓN
5 JOSE MANUEL MONTILLA 
6 LAURA ELISA CASTAÑOS MELO 
7 PEDRO LEONARDO CEPEDA ESPINOSA 
8 MARÍA ISABEL PEGUERO VELÁZQUEZ 
9 CHRISTIAN ALEJANDRO TEJEDA PICHARDO 
10 BIANKA ELIZABETH REYES SAVIÑON 
11 LOURDES MARÍA RICART RUSSO 
12 RAMON ALBERTO SANTANA BENÍTEZ
13 KATHERINE MATEO HENRÍQUEZ 
14 INDIRA DISLA MÉNDEZ 
15 ANNEURYS ALEXANDER VIÑAS RODRÍGUEZ 
16 YSABEL BETANIA CABRERA 
17 ANDRÉS PICHARDO 
18 GÉNESIS LIZBETH LEÓN CEPEDA
19 NIDIA CAROLINA SOLANO HERNÁNDEZ 
20 HÉCTOR BIENVENIDO PEGUERO RAMÍREZ 
21 RUTH D’ELANEAS DE LA CRUZ DE SANTANA 
22 CAROLINA DESIREE PÉREZ FLORES 
23 SHEILA LISBETH BERROA DE PEÑA 
24 MARGARITA HERMINIA ROBLES REYES 
25 DANIEL TAVERAS POLANCO 
26 LUIS EMILIO GUILLÉN LIRANZO 0
27 YARIS FRANCISCO FRANCO HOLGUÍN ARIAS 
28 MARIODA RUIZ PÉREZ 
29 DAMARIS ALTAGRACIA MONTÁS DE RAMÍREZ 
30 JULIO JEFERSON MARTINEZ MARTNEZ 
31 YADIRA CUETO ALMONTE
32 WILNORD DENAUD (haitiano) 
33 ARACELIS RODRIGUEZ VARGAS 
34 JULIO CÉSAR VALERA DE ÓLEO
35 CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ GONELL 
36 TONY ENRIQUE BLANCO CABRERA 
37 LINDA KARINA DAJER REGALADO 
38 MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ 
39 GABRIELA CAMILE TEJEDA CASTAÑOS 
40 LIA MARÍA GÓMEZ FÉLIZ 
41 BIBIANA DE JESUS GARCIA DE LA ROSA 
42 NELFFISIS CALWANY SÁNCHEZ BREA 
43 LUCIA CRUZ DE SANTANA
44 NÉRCIDA ANABEL MELO ARIAS 
45 ELEANNA PAOLA VIDAL PERDOMO 
46 FRANCISCO ALBERTO ROSARIO DE LA OZ /FRAY LUIS ROSARIO 
47 MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ 
48 PIERIMA HORTENCIA NOGUERA PAREDES 
49 VÍCTOR MANUEL LLUBERES PEÑA 
50 ROSSY AMADOR ENCARNACIÓN 
51 JUANA ISIDRA VÁSQUEZ 
52 FRANCISCO ALBERTO MÉNDEZ HENRÍQUEZ 
53 ROSA HERMINIA PÉREZ DE JESÚS 
54 MILAGRO ANTONIA GUILLÉN LIRANZO 
55 RAMÓN TEODORO JIMÉNEZ ESPAILLAT 
56 MARTÍN POLANCO 
57 ISAURA ARCELYS LIMARDO RAMÓN 
58 JUAN MANUEL SANTANA OLIVER 
59 AGUSTÍN RENÉ MÉNDEZ SUBERVÍ 
60 AUILSA FRIAS MATA DE MÉNDEZ 
61 YESSICA PAMELA ACOSTA LÓPEZ 
62 JOSÉ MARINO PIMENTEL ROSARIO 
63 ELIZABETH YESENIA PIMENTEL ROSARIO
64 JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTILLO
65 ANTONIA IGNACIO DOUGLAS 
66 RAY LUIS JUSTO MURRAY 
67 LUCILA RAMON LORENZO 
68 ESTELA ALTAGRACIA HENRIQUEZ JOSHUA
69 ANA YAIDU MUÑOZ RUIZ (venezolana) 
70 ROGERS ELADIO ESPINO FERNÁNDEZ 
71 DOUGLIANA EVELIN VILLALOBOS MUÑOZ 
72 MARIA ELIZABETH MALDONADO ESTRELLA
73 DANESKA SHALIMAR PEREZ PIÑA 
74 IEMOLO LUCA MASSIMO (italiano) 
75 LICELOT ELIZABETH CEPEDA HERNÁNDEZ 
76 ZONEIDA ALTAGRACIA CEPEDA HERNÁNDEZ 
77 GLADYS MARIA HENRIQUEZ JOSHUA 
78 DANIELA HENRIQUEZ JOSHUA 
79 CATHERINE BELÉN SANTOS 
80 LARISSA LICELOTT GUERRERO ROSARIO
81 SOFÍA ANTONIA MARTÍNEZ DEL JESÚS 
82 DINANLLIRY DEL CARMEN FELIZ PEÑA DE SANTANA 
83 DARLENYS BATISTA MEJÍA 
84 STEPHANIE AVENDAÑO PATRICIO 
85 FABIOLA SOLSIREN RODRÍGUEZ PÉREZ
86 ROBERT WALLYN ESPINAL FABIÁN 
87 FERNANDO REYES REYES 
88 GARBER SILVESTRE ARAUJO 
89 JOEL MANUEL SANTANA PION 
90 KARLA MIGUELINA LANTIGUA GARCÍA 
91 YADHIRA ELAINE ESTÉVEZ SERRANO 
92 LORRAINE FERNÁNDEZ VARGAS 
93 LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMÁN 
94 LUIS JOSÉ SANTANA PEREYRA 
95 VIRGILIO RAFAEL CRUZ APONTE 
96 RAUNY SMILL CEDANO CASTILLO 
97 MELISA YISMEL TEJEDA SOSA 
98 YOKAIRY GLORIBEL PUJOLS MARTÍNEZ 
99 YSMAEL ANTONIO DÍAZ TRONCOSO 
100 FRANCINA MERCEDES MARTÍNEZ BERNECHEA 
101 JHOANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE GRULLÓN 
102 GEISA CAROLINA SÁNCHEZ MEJÍA DE RODRÍGUEZ 
103 ALEXANDRA MARÍA GRULLÓN SEGURA 
104 ROBERTO ANTONIO PÉREZ HERRERA 
105 ELVIRA MALKIC EP. BOUBAZINE 
106 EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ
107 LUIS YOHANDI RAMÍREZ RODRÍGUEZ
108 CELESTINA AMADA FIGUEREO JUSINO 
109 LEYDIMAR DEL CARMEN PARRAS PARIS 
110 EDUARDO JOSE GRULLÓN VIÑAS 
111 SHAKIRA MIGUELINA ECHAVARRIA JAVIER 
112 MIRIAN MARÍA JAVIER REINOSO 
113 GABRIEL JIMÉNEZ GÓMEZ 
114 JULIA ALTAGRACIA ANTUNA PEGUERO
115 ELIDA MARÍA ERO GARCÍA DE PÉREZ
116 MARISOL LORA DE JESÚS 
117 NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA 
118 AROEL NOLASCO CONTRERAS 
119 CLARISLENY PEGUERO CASTRO
120 FABIANA YANETH RODRÍGUEZ PÉREZ 
121 CESAR ALGELYS COLUMNA VICTORINO 
122 RHOYER NICOLÁS HERNÁNDEZ LÓPEZ 
123 PAOLA MARTINA PICHARDO 
124 EUGENIO DEMETRIO F HENRÍQUEZ DISLA
125 SANTIAGO RAFAEL ESPINAL SORIANO 
126 RAMON OSIRIS BLANC CASTILLO 
127 MADELINE TRINIDAD CASTILLO BASTARDO
128 OTTEN YOSELYN DEL CARMEN MARCANO RANGEL 
129 MARIA LEANDRA PERAFAN LORENZO 
130 ABDELHAKIM BOUBAZINE 
131 CATHERINE MARIE NAJRI NADAL
132 LUIS JOSE GALAN BATISTA 
133 HOMERO GARCIA ASTACIO 
134 MANUEL ANTONIO DIAZ 
135 GLORIA MARIA LOPEZ BURGOS DE GARCIA 
136 DANIELA GOMEZ GOMEZ
137 MARILENNY PILARTE CEBALLOS 
138 JOSE LUIS SALVI SEGURA 
139 LIRISET VENTURA BRITO 
140 ENMANUEL GOMEZ JIMENEZ 
141 PATRICIA DE LOS ANGELES MATOS SANTANA
142 MANNY ARISLEIDY DIAZ DE MENDEZ 
143 ELISA VICTORIA MURRAY JIMENEZ 
144 JESUS NIKOLAI URRACA MATOS 
145 YEIMY ALEXANDRA AQUINO ARREDONDO 
146 FRANCIS LILIBETH DELGADO LOPEZ
147 JUAN EMILIO DE LEON DE LEON 
148 SILA JAMES MUTUKU (norteamericano)
149 LIANNY PORTORREAL RODRIGUEZ 
150 LAUREEN STEPHANI PORRO MALDONADO 
151 ANDREA FLORENTINO LORENZO 
152 MANUEL EMILIO LIVENT ALMONTE 
153 ELIZABETH DEL SOCORRO BENOIT MARTE 
154 DAHIANA PATIÑO MARTÍNEZ 
155 ANNIA YISSEL VARGAS ALMONTE 
156 KARINA YULISSA TEJEDA PICHARDO 
157 MARÍA FERNANDA GUZMÁN TEJEDA
158 BRYAN ENMANUEL MATEO 
159 LUIS JOSÉ CUSTODIO ALMONTE
160 JOSÉ OVIDIO MALDONADO REYES
161 OLIAN JOSÉ QUERALEZ DELGADO 
162 BÁRBARA OLIANGEL QUERALEZ DELGADO (venezolana) PERMISO DE TRABAJO 
163 SÓCRATES JOSÉ PEÑA CABRAL 
164 SIMÓN BOLÍVAR SOTO MEJÍA 
165 JANLET LORENZO VALENZUELA FÉLIZ 
166 WILLIAM ADOLFO SÁNCHEZ PUELLO 
167 ROSSI DE LA ROSA ORTEGA 
168 YAFREIDY SHANEL MONTÁS VALERA 
169 WILTON BAUTISTA VALDEZ 
170 JENNIFER CRISTAL CONTRERAS 
171 ELIZABETH SÁNCHEZ HERRERA DE SÁNCHEZ 
172 IVELISSE YANET BREA DE LOS SANTOS 
173 RADHAMES ALEXANDER MATEO SÁNCHEZ
174 JOSELIN ROSADO VALDERA 
175 JENNIFER CRISTINA VARGAS ACEVEDO
176 JHOANNA MARÍA SÁNCHEZ ALONZO
177 ZUDAIRE MARIA GOMEZ URIBE
178 PEDRO DINOEL ESTEVEZ DIAZ
179 MARIA ILEANA DE JESUS MARTINEZ
180 JOSE FEDERICO AZPURUA REYNA 
181 PATRICIA GISELLE ACOSTA LOPEZ 
182 KATHERINE VICTORIA GLASS ALLEN 
183 AMANDA ESTHER MURRAY JIMENEZ 
184 RAMONA HERMINIA NOBOA RODRIGUEZ 
185 RAFAELA ALTAGRACIA GIL MONTILLA 
186 JOISE ARMANDO RAMIREZ FELIZ 
187 DAIANNY ESCARLING SEVERINO GOMEZ 
188 SOLANNY IRENE SOSA SANTANA 
189 MARIANNY SCARLET SEVERINO GÓMEZ 
190 LUISA MARÍA TAVERAS SANTANA 
191 JONAURI ENMANUEL SENCION CASADO
192 ANGEL ANTONIO RAMIREZ MINYETTY 
193 CLARA ISABEL BERG VICTORIA
194 YANEYSI PATRICIA RAMIREZ CHALA 
195 SULAY HEREDIA SENA 
196 ANGELICA FRANCISCA ALVAREZ CORREA
197 GUSTAVO NOEL SUERO MELLA 
198 ISAMAR ESTHEFANY SORIANO 
199 NILKA CURIEL 
200 TERESA YERALDIN TAVERAS DE RODRIGUEZ
201 ROBERTO ZENON TORRES PEREZ 
202 JORGELINA TORRES JAQUEZ DE FRANCISCO
203 OMAL OGANDO DE LOS SANTOS
204 MAXIMO BIENVENIDO PEÑA 
205 EDWIN ALCIDES ACOSTA VALDEZ 
206 ALBA MARIA CABREJA DIAZ
207 YONARIS MARIBEL TAVERA MADE 
208 RAMON ANTONIO ACEVEDO BAUTISTA
209 LUZ ANDREA JIMENEZ CASTIBLANCO
210 FLORINDA ALTAGRACIA ROJAS 
211 JHONNY HUMBERTO GARCIA ABREU 
212 CAROLINA PEREZ VARGAS
213 JULIO ALBERTO GUERRERO MARTINEZ 
214 JOSE BIENVENIDO UREÑA 
215 RUBEN VENTURA BRITO 
216 YISSEL ALEJANDRA DE JESÚS VERAS 
217 ASHLEY ESLAIDI MICHELL JIMÉNEZ DE JESÚS 
218 ALEXANDER MANUEL MEJIA PEÑA 
219 ESMEIRO ANTONIO FUENMAYOR FONSECA 
220 ANA ALTAGRACIA FIGUEREO VELAZQUE 
221 CESAR MARIÑEZ MARIÑEZ 

Personas identificadas y fallecidas en centro médico

222 ROSELIN MARTE NOVA
223 FELIX ANTONIO ASENCIO MARTÍNEZ 
224 NELSY MILAGROS CRUZ MARTÍNEZ
225 RANDY ALEXANDER RODRÍGUEZ CEPEDA
226 KATHERINE GHESTER CORONADO DÍAZ 
227 FRANCELIS MARGARITA VARGAS GONZÁLEZ 
228 KARLA SÁNCHEZ SOLÓRZANO 

Personas identificadas y entregadas por centro médico

229 OCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ
230 DANIEL ELÍAS LAUREANO CANARIO 

