Nombres que no se olvidan: quiénes eran algunas de las víctimas del Jet Set

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La noche de fiesta del pasado 8 de abril dejó una profunda huella en la memoria colectiva, luego de que el techo del establecimiento se desplomara sobre cientos de asistentes a un concierto.

La tragedia del Jet Set marcó un antes y un después no solo por el acontecimiento, sino por las historias humanas detrás de cada víctima.

El hecho dejó varias víctimas y, entre ellas, al cantante Rubby Pérez, quien cantaba ese día.

Rubby Pérez

Su nombre completo era Roberto Antonio Pérez Herrera y se lo conocía como "la voz más alta del merengue", un título artístico que recibió por su destacada trayectoria en este género musical muy popular en el Caribe.

En tres décadas lanzó 13 álbumes, con grandes éxitos nacionales como "Buscando tus besos", "Enamorado de ella" y "Tonto corazón".

Fue galardonado con diversos premios, como orquesta del año y tema del año de los Premios Casandra de República Dominicana.

Luis Solís (“Chican”)

Otra de las figuras artísticas que partió a destiempo fue Luis Solís (“Chican”) (Saxofonista de la banda de Rubby Pérez).

Deportistas (MLB): Octavio Dotel y Tony Blanco

Entre los fallecidos también está el exbeisbolista Octavio Dotel, quien tuvo una amplia carrera en las Grandes Ligas del béisbol de Estados Unidos (MLB, por sus siglas en inglés) entre 1999 y 2014.

El exlanzador de 51 años tuvo hasta 2019 el récord al jugador que vistió más camisetas de las Grandes Ligas, con 13 equipos diferentes. Fue ganador de la Serie Mundial con los Cardenales de San Luis (2011) y los Tigres de Detroit (2012).

Por otra parte, el exbeisbolista Tony Blanco Cabrera, de 43 años, también murió producto de las lesiones que sufrió en el derrumbe.

Luego de jugar en las menores de EE.UU., Blanco accedió a la MLB en 2005 con los Nacionales de Washington. Continuó su carrera en la máxima categoría de Japón, donde logró unos 180 cuadrangulares a lo largo de una década.

Figuras políticas: Nelsy Cruz (Hermana del pelotero Nelson Cruz)

La beca lleva por nombre Nelsy Cruz, en tributo a la gobernadora de Montecristi, quien perdió la vida durante la tragedia ocurrida en Jet Set.

Otra de las víctimas fatales es Nelsy Milagros Cruz Martínez, la exgobernadora de la provincia de Montecristi, quien murió cuando era atendida en el hospital.

La primera dama dominicana, Raquel Arbaje, aseguró a la prensa que Cruz estaba "atrapada" en el lugar cuando llamó al presidente poco antes de la 01:00 de la madrugada para pedir ayuda.

Ante este fallecimiento, las autoridades locales decretaron tres días de duelo en memoria de la gobernadora.

Empresarios y figuras sociales

Diseñador Martín Polanco

El diseñador de moda Martín Polanco, quien era conocido por sus diseños de camisas dominicanas y por vestir a figuras como el cantante puertorriqueño Daddy Yankee y al presidente Luis Abinader, está entre los que perdieron la vida.

Mientras que Guarionex Estrella, hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella quien estaba acompañado de su esposa, Alexandra Grullón, la cual también murió.

Eduardo Guarionex Estrella Cruz y su esposa fueron víctimas mortales de la tragedia del Jet Set

Christian Alejandro Tejeda

Se desempeñaba como director de Infraestructura Urbana del Distrito Nacional.

Tejeda, de 49 años, era ampliamente reconocido por su dedicación y esfuerzo en la gestión pública.

Nacido el 28 de enero de 1976, Christian Tejeda ingresó a la Alcaldía del Distrito Nacional con el objetivo de contribuir al desarrollo y mejoramiento de la infraestructura urbana de la capital.

A lo largo de su carrera, se destacó por su profesionalismo, compromiso y vocación de servicio, trabajando incansablemente en beneficio de los ciudadanos y en pro de la mejora de la calidad de vida en la ciudad.

La noticia de su partida ha generado una profunda consternación tanto en sus compañeros de trabajo como en los ciudadanos que conocieron su labor incansable y su carácter ejemplar.

Se recuerda que las autoridades dominicanas informaron que más de 200 personas murieron, tanto en el lugar del derrumbe como en los hospitales a los que fueron trasladados para recibir asistencia médica de emergencia.

(Con información de AP y BBC Mundo)

Listado de fallecidos emitidos en Inacif el 15 de abril 2025