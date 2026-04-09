Nombres que no se olvidan: quiénes eran algunas de las víctimas del Jet Set

La noche de fiesta del pasado 8 de abril dejó una profunda huella en la memoria colectiva, luego de que el techo del establecimiento se desplomara sobre cientos de asistentes a un concierto.
La tragedia del Jet Set marcó un antes y un después no solo por el acontecimiento, sino por las historias humanas detrás de cada víctima.
El hecho dejó varias víctimas y, entre ellas, al cantante Rubby Pérez, quien cantaba ese día.
Su nombre completo era Roberto Antonio Pérez Herrera y se lo conocía como "la voz más alta del merengue", un título artístico que recibió por su destacada trayectoria en este género musical muy popular en el Caribe.
En tres décadas lanzó 13 álbumes, con grandes éxitos nacionales como "Buscando tus besos", "Enamorado de ella" y "Tonto corazón".
Fue galardonado con diversos premios, como orquesta del año y tema del año de los Premios Casandra de República Dominicana.
Otra de las figuras artísticas que partió a destiempo fue Luis Solís (“Chican”) (Saxofonista de la banda de Rubby Pérez).
Deportistas (MLB): Octavio Dotel y Tony Blanco
Entre los fallecidos también está el exbeisbolista Octavio Dotel, quien tuvo una amplia carrera en las Grandes Ligas del béisbol de Estados Unidos (MLB, por sus siglas en inglés) entre 1999 y 2014.
El exlanzador de 51 años tuvo hasta 2019 el récord al jugador que vistió más camisetas de las Grandes Ligas, con 13 equipos diferentes. Fue ganador de la Serie Mundial con los Cardenales de San Luis (2011) y los Tigres de Detroit (2012).
Por otra parte, el exbeisbolista Tony Blanco Cabrera, de 43 años, también murió producto de las lesiones que sufrió en el derrumbe.
Luego de jugar en las menores de EE.UU., Blanco accedió a la MLB en 2005 con los Nacionales de Washington. Continuó su carrera en la máxima categoría de Japón, donde logró unos 180 cuadrangulares a lo largo de una década.
Figuras políticas: Nelsy Cruz (Hermana del pelotero Nelson Cruz)
Otra de las víctimas fatales es Nelsy Milagros Cruz Martínez, la exgobernadora de la provincia de Montecristi, quien murió cuando era atendida en el hospital.
La primera dama dominicana, Raquel Arbaje, aseguró a la prensa que Cruz estaba "atrapada" en el lugar cuando llamó al presidente poco antes de la 01:00 de la madrugada para pedir ayuda.
Ante este fallecimiento, las autoridades locales decretaron tres días de duelo en memoria de la gobernadora.
Empresarios y figuras sociales
El diseñador de moda Martín Polanco, quien era conocido por sus diseños de camisas dominicanas y por vestir a figuras como el cantante puertorriqueño Daddy Yankee y al presidente Luis Abinader, está entre los que perdieron la vida.
Mientras que Guarionex Estrella, hijo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella quien estaba acompañado de su esposa, Alexandra Grullón, la cual también murió.
Christian Alejandro Tejeda
Se desempeñaba como director de Infraestructura Urbana del Distrito Nacional.
Tejeda, de 49 años, era ampliamente reconocido por su dedicación y esfuerzo en la gestión pública.
Nacido el 28 de enero de 1976, Christian Tejeda ingresó a la Alcaldía del Distrito Nacional con el objetivo de contribuir al desarrollo y mejoramiento de la infraestructura urbana de la capital.
A lo largo de su carrera, se destacó por su profesionalismo, compromiso y vocación de servicio, trabajando incansablemente en beneficio de los ciudadanos y en pro de la mejora de la calidad de vida en la ciudad.
La noticia de su partida ha generado una profunda consternación tanto en sus compañeros de trabajo como en los ciudadanos que conocieron su labor incansable y su carácter ejemplar.
Se recuerda que las autoridades dominicanas informaron que más de 200 personas murieron, tanto en el lugar del derrumbe como en los hospitales a los que fueron trasladados para recibir asistencia médica de emergencia.
(Con información de AP y BBC Mundo)
Listado de fallecidos emitidos en Inacif el 15 de abril 2025
No. / Nombre / Cédula
1 PAULINO LORENZO LORENZO 2 EBA ILMA GÁLVEZ GUZMÁN 3 DIEGO ARMANDO SEVERINO GÓMEZ 4 LUIS EMILIO SOLÍS ENCARNACIÓN 5 JOSE MANUEL MONTILLA 6 LAURA ELISA CASTAÑOS MELO 7 PEDRO LEONARDO CEPEDA ESPINOSA 8 MARÍA ISABEL PEGUERO VELÁZQUEZ 9 CHRISTIAN ALEJANDRO TEJEDA PICHARDO 10 BIANKA ELIZABETH REYES SAVIÑON 11 LOURDES MARÍA RICART RUSSO 12 RAMON ALBERTO SANTANA BENÍTEZ 13 KATHERINE MATEO HENRÍQUEZ 14 INDIRA DISLA MÉNDEZ 15 ANNEURYS ALEXANDER VIÑAS RODRÍGUEZ 16 YSABEL BETANIA CABRERA 17 ANDRÉS PICHARDO 18 GÉNESIS LIZBETH LEÓN CEPEDA 19 NIDIA CAROLINA SOLANO HERNÁNDEZ 20 HÉCTOR BIENVENIDO PEGUERO RAMÍREZ 21 RUTH D’ELANEAS DE LA CRUZ DE SANTANA 22 CAROLINA DESIREE PÉREZ FLORES 23 SHEILA LISBETH BERROA DE PEÑA 24 MARGARITA HERMINIA ROBLES REYES 25 DANIEL TAVERAS POLANCO 26 LUIS EMILIO GUILLÉN LIRANZO 0 27 YARIS FRANCISCO FRANCO HOLGUÍN ARIAS 28 MARIODA RUIZ PÉREZ 29 DAMARIS ALTAGRACIA MONTÁS DE RAMÍREZ 30 JULIO JEFERSON MARTINEZ MARTNEZ 31 YADIRA CUETO ALMONTE 32 WILNORD DENAUD (haitiano) 33 ARACELIS RODRIGUEZ VARGAS 34 JULIO CÉSAR VALERA DE ÓLEO 35 CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ GONELL 36 TONY ENRIQUE BLANCO CABRERA 37 LINDA KARINA DAJER REGALADO 38 MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ 39 GABRIELA CAMILE TEJEDA CASTAÑOS 40 LIA MARÍA GÓMEZ FÉLIZ 41 BIBIANA DE JESUS GARCIA DE LA ROSA 42 NELFFISIS CALWANY SÁNCHEZ BREA 43 LUCIA CRUZ DE SANTANA 44 NÉRCIDA ANABEL MELO ARIAS 45 ELEANNA PAOLA VIDAL PERDOMO 46 FRANCISCO ALBERTO ROSARIO DE LA OZ /FRAY LUIS ROSARIO 47 MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ 48 PIERIMA HORTENCIA NOGUERA PAREDES 49 VÍCTOR MANUEL LLUBERES PEÑA 50 ROSSY AMADOR ENCARNACIÓN 51 JUANA ISIDRA VÁSQUEZ 52 FRANCISCO ALBERTO MÉNDEZ HENRÍQUEZ 53 ROSA HERMINIA PÉREZ DE JESÚS 54 MILAGRO ANTONIA GUILLÉN LIRANZO 55 RAMÓN TEODORO JIMÉNEZ ESPAILLAT 56 MARTÍN POLANCO 57 ISAURA ARCELYS LIMARDO RAMÓN 58 JUAN MANUEL SANTANA OLIVER 59 AGUSTÍN RENÉ MÉNDEZ SUBERVÍ 60 AUILSA FRIAS MATA DE MÉNDEZ 61 YESSICA PAMELA ACOSTA LÓPEZ 62 JOSÉ MARINO PIMENTEL ROSARIO 63 ELIZABETH YESENIA PIMENTEL ROSARIO 64 JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTILLO 65 ANTONIA IGNACIO DOUGLAS 66 RAY LUIS JUSTO MURRAY 67 LUCILA RAMON LORENZO 68 ESTELA ALTAGRACIA HENRIQUEZ JOSHUA 69 ANA YAIDU MUÑOZ RUIZ (venezolana) 70 ROGERS ELADIO ESPINO FERNÁNDEZ 71 DOUGLIANA EVELIN VILLALOBOS MUÑOZ 72 MARIA ELIZABETH MALDONADO ESTRELLA 73 DANESKA SHALIMAR PEREZ PIÑA 74 IEMOLO LUCA MASSIMO (italiano) 75 LICELOT ELIZABETH CEPEDA HERNÁNDEZ 76 ZONEIDA ALTAGRACIA CEPEDA HERNÁNDEZ 77 GLADYS MARIA HENRIQUEZ JOSHUA 78 DANIELA HENRIQUEZ JOSHUA 79 CATHERINE BELÉN SANTOS 80 LARISSA LICELOTT GUERRERO ROSARIO 81 SOFÍA ANTONIA MARTÍNEZ DEL JESÚS 82 DINANLLIRY DEL CARMEN FELIZ PEÑA DE SANTANA 83 DARLENYS BATISTA MEJÍA 84 STEPHANIE AVENDAÑO PATRICIO 85 FABIOLA SOLSIREN RODRÍGUEZ PÉREZ 86 ROBERT WALLYN ESPINAL FABIÁN 87 FERNANDO REYES REYES 88 GARBER SILVESTRE ARAUJO 89 JOEL MANUEL SANTANA PION 90 KARLA MIGUELINA LANTIGUA GARCÍA 91 YADHIRA ELAINE ESTÉVEZ SERRANO 92 LORRAINE FERNÁNDEZ VARGAS 93 LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMÁN 94 LUIS JOSÉ SANTANA PEREYRA 95 VIRGILIO RAFAEL CRUZ APONTE 96 RAUNY SMILL CEDANO CASTILLO 97 MELISA YISMEL TEJEDA SOSA 98 YOKAIRY GLORIBEL PUJOLS MARTÍNEZ 99 YSMAEL ANTONIO DÍAZ TRONCOSO 100 FRANCINA MERCEDES MARTÍNEZ BERNECHEA 101 JHOANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE GRULLÓN 102 GEISA CAROLINA SÁNCHEZ MEJÍA DE RODRÍGUEZ 103 ALEXANDRA MARÍA GRULLÓN SEGURA 104 ROBERTO ANTONIO PÉREZ HERRERA 105 ELVIRA MALKIC EP. BOUBAZINE 106 EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ 107 LUIS YOHANDI RAMÍREZ RODRÍGUEZ 108 CELESTINA AMADA FIGUEREO JUSINO 109 LEYDIMAR DEL CARMEN PARRAS PARIS 110 EDUARDO JOSE GRULLÓN VIÑAS 111 SHAKIRA MIGUELINA ECHAVARRIA JAVIER 112 MIRIAN MARÍA JAVIER REINOSO 113 GABRIEL JIMÉNEZ GÓMEZ 114 JULIA ALTAGRACIA ANTUNA PEGUERO 115 ELIDA MARÍA ERO GARCÍA DE PÉREZ 116 MARISOL LORA DE JESÚS 117 NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA 118 AROEL NOLASCO CONTRERAS 119 CLARISLENY PEGUERO CASTRO 120 FABIANA YANETH RODRÍGUEZ PÉREZ 121 CESAR ALGELYS COLUMNA VICTORINO 122 RHOYER NICOLÁS HERNÁNDEZ LÓPEZ 123 PAOLA MARTINA PICHARDO 124 EUGENIO DEMETRIO F HENRÍQUEZ DISLA 125 SANTIAGO RAFAEL ESPINAL SORIANO 126 RAMON OSIRIS BLANC CASTILLO 127 MADELINE TRINIDAD CASTILLO BASTARDO 128 OTTEN YOSELYN DEL CARMEN MARCANO RANGEL 129 MARIA LEANDRA PERAFAN LORENZO 130 ABDELHAKIM BOUBAZINE 131 CATHERINE MARIE NAJRI NADAL 132 LUIS JOSE GALAN BATISTA 133 HOMERO GARCIA ASTACIO 134 MANUEL ANTONIO DIAZ 135 GLORIA MARIA LOPEZ BURGOS DE GARCIA 136 DANIELA GOMEZ GOMEZ 137 MARILENNY PILARTE CEBALLOS 138 JOSE LUIS SALVI SEGURA 139 LIRISET VENTURA BRITO 140 ENMANUEL GOMEZ JIMENEZ 141 PATRICIA DE LOS ANGELES MATOS SANTANA 142 MANNY ARISLEIDY DIAZ DE MENDEZ 143 ELISA VICTORIA MURRAY JIMENEZ 144 JESUS NIKOLAI URRACA MATOS 145 YEIMY ALEXANDRA AQUINO ARREDONDO 146 FRANCIS LILIBETH DELGADO LOPEZ 147 JUAN EMILIO DE LEON DE LEON 148 SILA JAMES MUTUKU (norteamericano) 149 LIANNY PORTORREAL RODRIGUEZ 150 LAUREEN STEPHANI PORRO MALDONADO 151 ANDREA FLORENTINO LORENZO 152 MANUEL EMILIO LIVENT ALMONTE 153 ELIZABETH DEL SOCORRO BENOIT MARTE 154 DAHIANA PATIÑO MARTÍNEZ 155 ANNIA YISSEL VARGAS ALMONTE 156 KARINA YULISSA TEJEDA PICHARDO 157 MARÍA FERNANDA GUZMÁN TEJEDA 158 BRYAN ENMANUEL MATEO 159 LUIS JOSÉ CUSTODIO ALMONTE 160 JOSÉ OVIDIO MALDONADO REYES 161 OLIAN JOSÉ QUERALEZ DELGADO 162 BÁRBARA OLIANGEL QUERALEZ DELGADO (venezolana) PERMISO DE TRABAJO 163 SÓCRATES JOSÉ PEÑA CABRAL 164 SIMÓN BOLÍVAR SOTO MEJÍA 165 JANLET LORENZO VALENZUELA FÉLIZ 166 WILLIAM ADOLFO SÁNCHEZ PUELLO 167 ROSSI DE LA ROSA ORTEGA 168 YAFREIDY SHANEL MONTÁS VALERA 169 WILTON BAUTISTA VALDEZ 170 JENNIFER CRISTAL CONTRERAS 171 ELIZABETH SÁNCHEZ HERRERA DE SÁNCHEZ 172 IVELISSE YANET BREA DE LOS SANTOS 173 RADHAMES ALEXANDER MATEO SÁNCHEZ 174 JOSELIN ROSADO VALDERA 175 JENNIFER CRISTINA VARGAS ACEVEDO 176 JHOANNA MARÍA SÁNCHEZ ALONZO 177 ZUDAIRE MARIA GOMEZ URIBE 178 PEDRO DINOEL ESTEVEZ DIAZ 179 MARIA ILEANA DE JESUS MARTINEZ 180 JOSE FEDERICO AZPURUA REYNA 181 PATRICIA GISELLE ACOSTA LOPEZ 182 KATHERINE VICTORIA GLASS ALLEN 183 AMANDA ESTHER MURRAY JIMENEZ 184 RAMONA HERMINIA NOBOA RODRIGUEZ 185 RAFAELA ALTAGRACIA GIL MONTILLA 186 JOISE ARMANDO RAMIREZ FELIZ 187 DAIANNY ESCARLING SEVERINO GOMEZ 188 SOLANNY IRENE SOSA SANTANA 189 MARIANNY SCARLET SEVERINO GÓMEZ 190 LUISA MARÍA TAVERAS SANTANA 191 JONAURI ENMANUEL SENCION CASADO 192 ANGEL ANTONIO RAMIREZ MINYETTY 193 CLARA ISABEL BERG VICTORIA 194 YANEYSI PATRICIA RAMIREZ CHALA 195 SULAY HEREDIA SENA 196 ANGELICA FRANCISCA ALVAREZ CORREA 197 GUSTAVO NOEL SUERO MELLA 198 ISAMAR ESTHEFANY SORIANO 199 NILKA CURIEL 200 TERESA YERALDIN TAVERAS DE RODRIGUEZ 201 ROBERTO ZENON TORRES PEREZ 202 JORGELINA TORRES JAQUEZ DE FRANCISCO 203 OMAL OGANDO DE LOS SANTOS 204 MAXIMO BIENVENIDO PEÑA 205 EDWIN ALCIDES ACOSTA VALDEZ 206 ALBA MARIA CABREJA DIAZ 207 YONARIS MARIBEL TAVERA MADE 208 RAMON ANTONIO ACEVEDO BAUTISTA 209 LUZ ANDREA JIMENEZ CASTIBLANCO 210 FLORINDA ALTAGRACIA ROJAS 211 JHONNY HUMBERTO GARCIA ABREU 212 CAROLINA PEREZ VARGAS 213 JULIO ALBERTO GUERRERO MARTINEZ 214 JOSE BIENVENIDO UREÑA 215 RUBEN VENTURA BRITO 216 YISSEL ALEJANDRA DE JESÚS VERAS 217 ASHLEY ESLAIDI MICHELL JIMÉNEZ DE JESÚS 218 ALEXANDER MANUEL MEJIA PEÑA 219 ESMEIRO ANTONIO FUENMAYOR FONSECA 220 ANA ALTAGRACIA FIGUEREO VELAZQUE 221 CESAR MARIÑEZ MARIÑEZ
Personas identificadas y fallecidas en centro médico
222 ROSELIN MARTE NOVA 223 FELIX ANTONIO ASENCIO MARTÍNEZ 224 NELSY MILAGROS CRUZ MARTÍNEZ 225 RANDY ALEXANDER RODRÍGUEZ CEPEDA 226 KATHERINE GHESTER CORONADO DÍAZ 227 FRANCELIS MARGARITA VARGAS GONZÁLEZ 228 KARLA SÁNCHEZ SOLÓRZANO
Personas identificadas y entregadas por centro médico
229 OCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ 230 DANIEL ELÍAS LAUREANO CANARIO